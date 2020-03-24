Vodafone, sağlık çalışanlarına 5 GB internet hediye ediyor

Türkiye genelinde koronavisle mücadele kapsamında kamu sağlık sektöründe çalışan sağlık personelleri için Vodafone harekete geçti.GSM şirketi, sağlık sektöründe görevli müşterilerinin hatlarıyla birlikte kullandıkları mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlanmasına karar verdi.

Koornavirüsü salgınında canla başla mücadele edennin hiç bir konuda sıkıntı yaşamamaları ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek için böyle bir karar alındığına dikkat çeken Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, şöyle konuştu:

“Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Virüsle mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz.

Vodafone olarak, hayatlarını bizim için riske atan kamu sağlık çalışanlarının yanındayız. Bu doğrultuda, kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerimizin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz.”