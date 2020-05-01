Vodafone üniversite öğrencilerine 6GB ücretsiz mobil internet

Koronavirüsle mücadele kapsamında tek yürek olan Türkiye’de önde gelen pek çok kurum ve kuruluş süreçte vatandaşları rahat ettirebilmek için kampanyalarını duyuruyor. Son olarak üniversite öğrencilerine ücretsiz 6 GB intenet vereceğini açıklayan Vodafone kampanyası, Vodafone kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. Paketi hattınıza tanımlamak için yapılması gerekenleri paylaşan Vodafone şunlara yer verdi,

Vodafone yanımda uygulamasını açın.

Ek paketler bölümüne giriniz.

İntenet paketleri seçeneklerine bakınız.

Faturasız Üniversite İntenet paketini tanımlayınız.



Faturasız üniversite intenet paketi ile web sitelerinde geçerli olacak 6 GB intenet hattı Vodafone tarafından tüm Üniversiteli kullanıcılara verilecek. Paketi hatlarına tanımlayan öğrencilere YÖK’e bağlı intenet sitelerinde 3 ay geçerli olmak üzere her ay 6 GB toplamda 18 GB intenet verilecek. Ayrıca paketin herhangi bir ücreti de olmayacak.

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