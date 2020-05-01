Vodafone üniversite öğrencilerine 6GB ücretsiz mobil internet

Koronavirüsle mücadele kapsamında tek yürek olan Türkiye’de önde gelen pek çok kurum ve kuruluş süreçte vatandaşları rahat ettirebilmek için kampanyalarını duyuruyor. Son olarak üniversite öğrencilerine ücretsiz 6 GB intenet vereceğini açıklayan Vodafone kampanyası, Vodafone kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. Paketi hattınıza tanımlamak için yapılması gerekenleri paylaşan Vodafone şunlara yer verdi,
- Vodafone yanımda uygulamasını açın.
- Ek paketler bölümüne giriniz.
- İntenet paketleri seçeneklerine bakınız.
- Faturasız Üniversite İntenet paketini tanımlayınız.
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