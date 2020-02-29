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VPN nedir, nasıl kullanılır? VPN ile Twitter, Facebook, Instagram'a giriş yöntemi

Ülkemizde Twitter, Facebook ve Instagram’a erişimin yavaşlamasıyla birlikte farklı yöntemler tercih edilmeye başlandı. VPN nedir, nasıl kullanılır, pek çok kişi VPN kullanarak sosyal medya hesaplarına giriş yapabiliyor.

29 Şubat 2020 Cumartesi 18:48
VPN nedir, nasıl kullanılır? VPN ile Twitter, Facebook, Instagram'a giriş yöntemi

Ülkemizde intenetin yavaş olduğu yada sosyal medya hesaplarına erişimin engellendiği anlarda pek çok VPN uygulaması kullanmaktadır. VPN’in Türkçe anlamı Sanal Özel Ağ’dır. Genel olarak intenetle ilgili sorunların olduğu zamanlarda kullanılan VPN başka bir yerdeki ağ üzerinden intenet erişimi sağlamaktadır.

VPN Nasıl Kurulur?

VPN çeşitli programları ve yazılımları sayesinde Android ve iOS işlemcili cihazlara kurulmaktadır. VPN erişimi sağlayan pek çok uygulama iOS ve Google Play Market’te yer almaktadır. VPN’i kuran kişiler birkaç adımda başka bir yerden intenet erişimi sağlayabilir.

VPN Nasıl Kullanılır?

VPN programını indirdikten sonra intenet erişimi sağlamak istediğiniz yeri seçmelisiniz. Bununla birlikte Türkiye dışında başka bir yerden intenet erişiminiz sağlanacaktır. İntenet hızı seçilen bölgenin intenet hızına göre değişiklik göstermektedir.

VPN Hangi Alanlarda Kullanılır?

VPN normal insanlar tarafından kullanıldığı gibi ülkemizde hizmet veren pek çok şirket tarafından da tercih edilmektedir. Güvenlik şirketleri genel olarak başka bir ağa bağlanırken, bağlantıyı şifreleyerek karşı ağdan gelebilecek tehditleri önlemektedir. VPN kullanan kişilerin bağlantısı şifrelendiği için bütün veriler gizlenmektedir.

Türkiye’de VPN Kullanım Oranı

Araştırmalara göre Türkiye’de kullanıcıların %58’i ülkemizde hizmet vermeyen sitelere girmek, %50’si erişimi yasaklanan sitelere girmek ve %21’i ise intenet geçmişini devletten saklamak amacıyla VPN kullanıyor.

Son Güncelleme: 29.02.2020 18:48
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