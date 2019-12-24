İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113094
ALTIN
285.100
DOLAR
5.9432
STERLİN
7.6839
EURO
6.5885

WhatsApp 1 kez iletildi nedir? WhatsApp'tan yeni iletildi bilgisi özelliği

En çok kullanılan sosyal medya araçlarından olan WhatsApp’ta 1 kez iletildi yazısıyla karşılaşanlar şaşkınlığa uğradı. Peki, WhatsApp 1 kez iletildi nedir? İşte, WhatsApp'tan yeni iletildi bilgisi özelliği…

24 Aralık 2019 Salı 12:02
WhatsApp 1 kez iletildi nedir? WhatsApp'tan yeni iletildi bilgisi özelliği

WhatsApp’ta mesajlaşırken mesaj bilgisi kısmında yer alan 1 kez iletildi yazısıyla karşılaşanlar bunun ne demek olduğunu araştırmaya başladı.  WhatsApp, bu yıl duyurduğu kaç kere iletildi özelliğini devreye soktu. Bu özellik ile birlikte mesaj, fotoğraf veya videonun karşı tarafın kaç kere ilettiği gözüküyor.

2019 Mart ayında haberi yapılan kaç kere iletildi özelliği Türkiye kullanıcılarının kullanımlarına açıldı. Bu yenilikte gönderilen fotoğraf iletim mesaj bilgisinde “1 kez iletildi, 2 kez iletildi, 3 kez iletildi, 4 kez iletildi ve sık iletildi” şeklinde teslim edildi altında çıkıyor. Fakat bazılarında bu durum gözükmüyor.

WhatsApp gönderilen fotoğrafı sola doğru kaydırdığınızda mesaj bilgisini görebiliyorsunuz. Burada “görüldü, teslim edildi altında 1 kez iletildi” yazısı çıkıyor. Yeni sürüm veya 2.19.112 güncellemesiyle genel tüm kullanıcılara ulaşan yenilik artık gönderdiğiniz mesaj kaç kere başkalarına iletildiği gözükebilecek.

 Ancak bu özellik eski sürümlerde gözükmüyor. Özellik iOS ve Android’ de belli bir sürümün altındaki telefonlara gelmeyebilir. Ayrıca telefonun işletim sisteminin de bu özelliği desteklemesi gerekecek.

‘WhatsApp 1 kez iletildi görünmüyor‘ diyenler için bazı öneriler söz konusu.

-Kullanılan WhatsApp sürümünün uyumlu olduğundan emin olunuz. Bu özellik 2.19.80 ile çıktığı söylenmektedir. Yani üstü sürümlerde olabilir.

-Güncel ise ve telefonu hiç kapatıp açmadıysanız yapınız.

-Uygulamalardan WhatsApp’ a girip ön bellek silimi veya güncelleme kaldır varsa yapıp deneyin.

-Uygulamayı kaldırıp tekrardan kurun.

-Cihaz ve uygulama gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Son Güncelleme: 24.12.2019 12:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google 1 yıl içerisinde 32 uygulamanın fişini çekti
Google 1 yıl içerisinde 32 uygulamanın fişini çekti
Samsung'un düşük bütçeli akıllı telefonu Galaxy A01 tanıtıldı
Samsung'un düşük bütçeli akıllı telefonu Galaxy A01 tanıtıldı
iOS 13 sürümüyle birlikte WhatsApp'a gelen 5 yeni özellik
iOS 13 sürümüyle birlikte WhatsApp'a gelen 5 yeni özellik
Fabrika işçilerinden Apple’a 9 milyar dolarlık vurgun
Fabrika işçilerinden Apple’a 9 milyar dolarlık vurgun
TR uzantılı alan adları ne olacak? Nic.tr'den resmi açıklama
TR uzantılı alan adları ne olacak? Nic.tr'den resmi açıklama
Türkiye'den sonra Fransa'da Google'a ceza kesti
Türkiye'den sonra Fransa'da Google'a ceza kesti

Popüler Haberler

WhatsApp 1 kez iletildi nedir? WhatsApp'tan yeni iletildi bilgisi özelliği
Instagram sahte hesap nasıl şikayet edilir? İnstagram hesap şikayet form adresi
Kredi başvuru sayısı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Kredi başvuru sayısı ne zaman sıfırlanır?
Drone uçuş izni nedir? Uçuş izni nereden nasıl alınır? İHA uçuş izni işlemleri
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Beyaz Show yeni konsept nasıl olacak?
2020 TOKİ Engelli projeleri nelerdir? Toki engelli projelerine başvuru şartları ve detaylar
Sağlık teknikeri ne iş yapar? Sağlık teknikeri nasıl olunur, hangi bölüm okunmalı?
Merdiven çıkmanın insan sağlığına etkileri nelerdir? Merdiven çıkmanın faydaları saymakla bitmiyor!
Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi çekim yerleri
Sefir ne demektir? Sefir kelimesinin TDK anlamı
The Witcher konusu nedir? The Witcher konusu ve fragmanı
Survivor gönüllüler başvurusu nasıl yapılır? 2020 Survivor gönüllüler başvuru şartları ve adresi
Reddi Miras hangi durumlarda yapılır? Reddi miras nedir? Reddi Miras hakkında bilgiler
Ziraat Bankası konut kredisi faizleri 0.69'a düşer mi? Ziraat bankası 069 ile konu kredisi verecek mi?
Ziraat bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma işlem kısayol adımları
Kredi notu ne zaman güncellenir? Hangi aralıklarda yükselir veya düşer?
Ölüm yardımı almak için gerekli belgeler nelerdir? Cenaze yardım parası alma işlemleri
Kredisi devam eden ev satılır mı, nasıl satılır?
Ssk birikmiş prim sorgulama nasıl yapılır? Birikmiş Ssk para ödemesi yapılır mı?
Sefirin Kızı Melek Kimdir? Gerçek adı nedir? Beren Gençalp hakkında bilgiler
Çukur'da Yamaç Koçovalı ne zaman ölecek? Yamaç diziye ne zaman veda edecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.