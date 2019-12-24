WhatsApp 1 kez iletildi nedir? WhatsApp'tan yeni iletildi bilgisi özelliği

WhatsApp’ta mesajlaşırken mesaj bilgisi kısmında yer alan 1 kez iletildi yazısıyla karşılaşanlar bunun ne demek olduğunu araştırmaya başladı. WhatsApp, bu yıl duyurduğu kaç kere iletildi özelliğini devreye soktu. Bu özellik ile birlikte mesaj, fotoğraf veya videonun karşı tarafın kaç kere ilettiği gözüküyor.

2019 Mart ayında haberi yapılan kaç kere iletildi özelliği Türkiye kullanıcılarının kullanımlarına açıldı. Bu yenilikte gönderilen fotoğraf iletim mesaj bilgisinde “1 kez iletildi, 2 kez iletildi, 3 kez iletildi, 4 kez iletildi ve sık iletildi” şeklinde teslim edildi altında çıkıyor. Fakat bazılarında bu durum gözükmüyor.

WhatsApp gönderilen fotoğrafı sola doğru kaydırdığınızda mesaj bilgisini görebiliyorsunuz. Burada “görüldü, teslim edildi altında 1 kez iletildi” yazısı çıkıyor. Yeni sürüm veya 2.19.112 güncellemesiyle genel tüm kullanıcılara ulaşan yenilik artık gönderdiğiniz mesaj kaç kere başkalarına iletildiği gözükebilecek.

Ancak bu özellik eski sürümlerde gözükmüyor. Özellik iOS ve Android’ de belli bir sürümün altındaki telefonlara gelmeyebilir. Ayrıca telefonun işletim sisteminin de bu özelliği desteklemesi gerekecek.

‘WhatsApp 1 kez iletildi görünmüyor‘ diyenler için bazı öneriler söz konusu.

-Kullanılan WhatsApp sürümünün uyumlu olduğundan emin olunuz. Bu özellik 2.19.80 ile çıktığı söylenmektedir. Yani üstü sürümlerde olabilir.

-Güncel ise ve telefonu hiç kapatıp açmadıysanız yapınız.

-Uygulamalardan WhatsApp’ a girip ön bellek silimi veya güncelleme kaldır varsa yapıp deneyin.

-Uygulamayı kaldırıp tekrardan kurun.

-Cihaz ve uygulama gizlilik ayarlarını kontrol edin.