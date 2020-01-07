WhatsApp'a reklam geliyor! WhatsApp'ta reklamların görüleceği yer belli oldu!

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yakın tarihte yapılacak olan bir güncellemeyle birlikte artık halka açık reklamlar görülmeye başlanacak. Kullanıcıların insiyatifine kalmaksızın herkese gösterilecek olan reklamların gelecek olması ile ilgili ilk haberler ile beraber kullanıcılar tepkilerini ortaya koyarken, Mark Zuckerberg yönetimindeki Facebook'un alt kolu olan WhatsApp'a reklamlar kesin olarak gelecek.

WhatsApp Reklamları Nerede Görülecek?

2014'te Zuckerberg tarafından satın alınarak Facebook ile birleşimi sağlanan WhatsApp'a yeni dönemde sunulacak olan reklamların nerede çıkacağı da belli oldu.

Aktarılan güncel bilgilere göre WhatsApp'ta reklamlı dönemde gösterilecek olan reklamlar 'Durum' bölümünde çıkacak ve tıpkı Instagram ve Facebook'taki hilkaye reklamlarında olduğu gibi dokunulduğunda izlenebilecek.

2012'de reklamsız ve tamamen ücretsiz kullanım sözü veren WhatsApp yönetiminin sözleri, 2014'te Facebook'un uygulamayı satın almasıyla sona ermiş oldu.