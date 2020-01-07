İstanbul
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
112964
ALTIN
301.093
DOLAR
5.9739
STERLİN
7.8435
EURO
6.6667

WhatsApp'a reklam geliyor! WhatsApp'ta reklamların görüleceği yer belli oldu!

Facebook tarafından satın alındıktan sonra çeşitli geliştirmelerle değişmeye başlayan WhatsApp'ta son yenilik kullanıcıları ayağa kaldırdı! Aktarılan bilgilere göre bir süredir planlanan proje ile WhatsApp'a reklam geliyor. WhatsApp'ta reklamların görüleceği yer belli oldu.

07 Ocak 2020 Salı 16:15
WhatsApp'a reklam geliyor! WhatsApp'ta reklamların görüleceği yer belli oldu!

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yakın tarihte yapılacak olan bir güncellemeyle birlikte artık halka açık reklamlar görülmeye başlanacak. Kullanıcıların insiyatifine kalmaksızın herkese gösterilecek olan reklamların gelecek olması ile ilgili ilk haberler ile beraber kullanıcılar tepkilerini ortaya koyarken, Mark Zuckerberg yönetimindeki Facebook'un alt kolu olan WhatsApp'a reklamlar kesin olarak gelecek.

2014'te Zuckerberg tarafından satın alınarak Facebook ile birleşimi sağlanan WhatsApp'a yeni dönemde sunulacak olan reklamların nerede çıkacağı da belli oldu.

WhatsApp Reklamları Nerede Görülecek?

Aktarılan güncel bilgilere göre WhatsApp'ta reklamlı dönemde gösterilecek olan reklamlar 'Durum' bölümünde çıkacak ve tıpkı Instagram ve Facebook'taki hilkaye reklamlarında olduğu gibi dokunulduğunda izlenebilecek.

2012'de reklamsız ve tamamen ücretsiz kullanım sözü veren WhatsApp yönetiminin sözleri, 2014'te Facebook'un uygulamayı satın almasıyla sona ermiş oldu.

Son Güncelleme: 07.01.2020 16:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsung’un çerçevesiz televizyonu Q950TS QLED 8K görücüye çıktı
Samsung’un çerçevesiz televizyonu Q950TS QLED 8K görücüye çıktı
Galaxy S20 serisi, 120 Hz ekran paneliyle dikkatleri üzerine toplayacak
Galaxy S20 serisi, 120 Hz ekran paneliyle dikkatleri üzerine toplayacak
Samsung, Yeni Galaxy S Serisini ve Galaxy Fold 2'yi tanıtmak için gün sayıyor
Samsung, Yeni Galaxy S Serisini ve Galaxy Fold 2'yi tanıtmak için gün sayıyor
Etkin olarak kullanalar dikkat! Google o uygulamanın da fişini çekti
Etkin olarak kullanalar dikkat! Google o uygulamanın da fişini çekti
WhatsApp'tan 2020 hamlesi! O özellik ve o telefonlar artık olmayacak
WhatsApp'tan 2020 hamlesi! O özellik ve o telefonlar artık olmayacak
Kırmızı renkli Apple Watch geliyor!
Kırmızı renkli Apple Watch geliyor!

Popüler Haberler

ŞOK Market ile hesaba para gönderme işlemi nasıl yapılır?
Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon için tarih belli oluyor!
Polis memurlarına taltif ödemesi yapılacak iddiaları gündemde. 1 taltif bedeli ne kadar?
2020 Astsubay maaşları ne kadardır? Astsubay çalışma şartları ve çalışma saatleri
5 - 6 bin TL maaşlı tecrübesiz kabin memuru alımı yapılacak! En az lise mezunu şartı.
Spotify ve Youtube Çalma listeleri taşıma işlemleri
2020 Vergi affı çıkar mı?
Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi fragmanı yayınlandı!
The Witcher dizisi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon konusu
2020 Emekli maaşına en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri?
Gerçeğin Peşinde Ayşe Okur yaşıyor mu, öldürüldü mü ?
Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak? 2020 Kentsel dönüşüm kira yardım miktarı
Çukur var mı, yok mu, neden yayınlanmıyor? 6 Ocak 2020 Pazartesi Çukur yeni bölüm ne zaman?
Nejat İşler Çağatay karakteri ile Çukur'da!
Cingöz Recai 2 filmi çekilecek mi?
Ekmeğe zam gelecek mi? Ekmeğe ne kadar zam geliyor? Ekmek ne kadar olacak?
2020 lojman kira metrekare bedelleri belli oldu! Lojman kira hesaplama örneği
Ferhat ile Şirin dizisi bitti mi? Ferhat ile Şirin neden final yaptı, neden yok?
Ocak 2020 PlayStation Plus ücretsiz oyunları
2020 Bekçi maaşları ne kadar oldu? 2020 bekçi maaşı
2020’de yeni başlayacak diziler hangileri? Yeni sezonda başlayacak dizi isimleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.