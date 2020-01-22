WhatsApp, aylardır beklenen karanlık mod özelliğine kavuştu

Dünya üzerinde kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kullanıcıların merakla beklediği ve yılan hikayesine dönen karanlık mod sonunda geldi. Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen uygulamada şirketin uzun süredir çalıştığı özellik şimdilik güncellenen beta sürümüne eklendi.

WhatsApp Android beta 2.20.13 sürümüne sahip olan tüm kullanıcılar karanlık modu aktif hale getirebiliyorlar. Bu özellik henüz iPhone kullanıcıları için başlatılmadı.

WhatsApp Android beta sürümüne sahip değilseniz, Google Play Store'da WhatsApp sekmesine girerek beta test kullanıcısı olmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Belirten seçeneği işaretlemeniiz ve beta testine katılmanız dahilinde sürümü yükleyebiliyorsunuz. AKaranlık modu APK dosyasını kurarak da aktif hale getirebilirsiniz.

Beta sürümü indirme ve karanlık moda geçme işlemi;

Beta sürümünü telefonunuza indirin ve kurun;

- WhatsApp uygulamasını açın;

- Sağ üstteki üç noktalı menüden 'Ayarlar' seçeneğine dokunun;

- Sohbetler menüsüne girin;

- Sayfanın en üstünde bulunan 'Tema' kısmından 'Koyu' olanı seçin.



Varsayılan sistem ayarı içerisinde değişiklik yaptığınız takdirde sistemde karanlık mod açıldığında, WhatsApp'ın da otomatik olarak karanlık moda geçmesi sağlanılıyor. Eğer işletim sisteminde karanlık modu kapatırsanız, WhatsApp'ta da karanlık mod kapanmış oluyor.