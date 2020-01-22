İstanbul
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
123014
ALTIN
296.603
DOLAR
5.9210
STERLİN
7.7776
EURO
6.5669

WhatsApp, aylardır beklenen karanlık mod özelliğine kavuştu

WhatsApp ekibinin uzunca bir süredir çalıştığı ve kullanıcıların merakla beklediği karanlık mod nihayet geldi. Şimdilik android beta sürümüne eklenen özellik ile ilgili görüntüler de ilk defa yayımlandı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 14:33
WhatsApp, aylardır beklenen karanlık mod özelliğine kavuştu

Dünya üzerinde kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kullanıcıların merakla beklediği ve yılan hikayesine dönen karanlık mod sonunda geldi. Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen uygulamada şirketin uzun süredir çalıştığı özellik şimdilik güncellenen beta sürümüne eklendi.

WhatsApp Android beta 2.20.13 sürümüne sahip olan tüm kullanıcılar karanlık modu aktif hale getirebiliyorlar. Bu özellik henüz iPhone kullanıcıları için başlatılmadı.

WhatsApp Android beta sürümüne sahip değilseniz, Google Play Store'da WhatsApp sekmesine girerek beta test kullanıcısı olmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Belirten seçeneği işaretlemeniiz ve beta testine katılmanız dahilinde sürümü yükleyebiliyorsunuz. AKaranlık modu APK dosyasını kurarak da aktif hale getirebilirsiniz.

Beta sürümü indirme ve karanlık moda geçme işlemi;

Beta sürümünü telefonunuza indirin ve kurun;

- WhatsApp uygulamasını açın;
- Sağ üstteki üç noktalı menüden 'Ayarlar' seçeneğine dokunun;
- Sohbetler menüsüne girin;
- Sayfanın en üstünde bulunan 'Tema' kısmından 'Koyu' olanı seçin.

WhatsApp, aylardır beklenen karanlık mod özelliğine kavuştu


Varsayılan sistem ayarı içerisinde değişiklik yaptığınız takdirde sistemde karanlık mod açıldığında, WhatsApp'ın da otomatik olarak karanlık moda geçmesi sağlanılıyor. Eğer işletim sisteminde karanlık modu kapatırsanız, WhatsApp'ta da karanlık mod kapanmış oluyor.

Anahtar Kelimeler:
WhatsappKaranlık ModBeta SürümüKaranlık Mod Geçiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp karanlık mod güncellemesi geldi! Android, iOS WhatsApp karanlık mod nasıl açılır?
WhatsApp karanlık mod güncellemesi geldi! Android, iOS WhatsApp karanlık mod nasıl açılır?
Xiaomi Mi 10’un tasarımı belli oldu! Xiaomi Mi 10 görünümü ve özellikleri
Xiaomi Mi 10’un tasarımı belli oldu! Xiaomi Mi 10 görünümü ve özellikleri
Türk Telekom, Google'a neden girilmiyor sorusuna yanıt verdi. Kurum siber saldırı yapıldığını açıkladı
Türk Telekom, Google'a neden girilmiyor sorusuna yanıt verdi. Kurum siber saldırı yapıldığını açıkladı
WhatsApp'ta silinen mesajı okumanın hilesi ortaya çıktı
WhatsApp'ta silinen mesajı okumanın hilesi ortaya çıktı
Instagram'da IGTV'nin fişi çekiliyor!
Instagram'da IGTV'nin fişi çekiliyor!
Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 2 geliyor!
Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 2 geliyor!

Popüler Haberler

Kredi borcu devam eden ev nasıl satılır?
Aykut Enişte filmi nerede çekildi? Aykut Enişte filminin oyuncuları kimler?
A101 18-24 Ocak indirimli ürünler! A101 18-24 Ocak tarihinde hangi kategorideki ürünler indirimli olacak? A101 18-24 Ocak Aktüel ürünler kataloğu...
Polis maaşları ne kadar oldu? 2020 Polis maaşları
A101'de yarın hangi ürünler indirimli olacak? İşte, A101 23 Ocak Aktüel ürünler kataloğu!
Günlük burç yorumları 23 Ocak 2020 Perşembe - Astroloji ve burç yorumunuz bugün sizi nasıl etkileyecek?
Rüyada hamile olduğunu görmek ne demektir? Rüyada hamile olduğunu görmenin tabiri ve anlamı
2020 HGS bakiye sorgulama ve HGS bakiye öğrenme yolları
BİM ve A101'den indirimler yayınlandı! 24-24 Ocak'ta satışa sunulacak aktüel ürünler
FOX TV Kadın ne zaman final yapıyor? Kadın dizisi neden bitiyor, son bölüm ne zaman?
Ticket yemek kartı nakite çevirme nasıl yapılır?
Betül Kaçar kimdir? NASA'ya kabul edilen Türk bilim kadını Betül Kaçar hakkında bilgiler
Hercai Zehra öldü mü, diziden ayrıldı mı? Feride Çetin diziden neden ayrıldı?
Babil dizisi hangi diziden uyarlama? Star tv Babil dizisi konusu
Ramo dizisi oyuncuları kim kimdir? Oyuncular ve canlandırdıkları karakterler
Hekimoğlu Valide Atik Hastanesi nerdedir?Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastanenin gerçek ismi
Zümrüdüanka 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Ramo Afet kimdir? Gerçek adı nedir? Efsane Odağ hakkında bilgiler
Ramo ne demektir? Shot TV yeni dizisinin adı Ramo'nun anlamı nedir?
2020 e-fatura nasıl kesilecek? Hangi faturalar kağıt olarak düzenlenemez?
Ay ve Güneş dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.