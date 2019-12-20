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WhatsApp bildirimleri nasıl gizlenir? Whatsapp bildirim ayarları

WhatsApp mesajlarının, telefonun bildirim ekranında gözükmesi çoğu kişiye problem yaratan bir durumdur. WhatsApp kullanıcılarının çoğunun bilmediği veya merak ettiği sorulardan olan WhatsApp bildirimleri nasıl gizlenir? sorusunun cevabı için kullanıcılar internete başvurmaktadır. İşte WhatsApp bildirimlerinin nasıl gizlendiği hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

20 Aralık 2019 Cuma 18:30
WhatsApp bildirimleri nasıl gizlenir? Whatsapp bildirim ayarları

İnsanlar, birçok mesajlaşma uygulaması sayesinde dünyanın neresinde olursa olsun diledikleri kişilerle hızlıca ve kolaylıkla mesajlaşabilmekte.

WhatsApp Messenger, hepimizin bildiği ve dünyada aktif olarak en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasıdır. Arkadaşlarımızla, ailemizle, iş arkadaşlarımızla kısacası dilediğimiz herkesle mesajlaşabildiğimiz WhatsApp Messenger uygulamasına her geçen gün güncelleme gelmekte ve birçok özellik eklenmektedir.

Kuşkusuz size atılan mesajların, size daha kolaylıkla ulaşabilmesi ve sizin bu mesajları fark edip cevaplandırabilmeniz için daha uygulamayı yüklerken, WhatsApp Messenger bildirimlerine izin veriyorsunuz. Fakat bu bildirimlerin ortaya çıkarttığı bir sorun ise birden çok mesaj geldiğinde bu bir zaman kaybı problemi yaratıyor.

WHATSAPP BİLDİRİMLERİNİ NASIL KAPATIRSINIZ?

Hemen hemen hepimizin yaşadığı, bir anda karşımıza çıkan WhatsApp bildirimleri canımızı sıkmaktadır. Ancak bu Whatsapp Messenger uygulamasının bir hatası değildir. Size mesaj atan kişi normal olarak, sizin hangi durumda olduğunuzu bilemeyeceğinden kaynaklanır.

Dileyen WhatsApp Messenger uygulamasındaki bildirimleri kolaylıkla kaldırabilir.

Aşağıda WhatsApp Messenger bildirimlerinin nasıl kapatacağınızı belirttik:

  • Telefonunuzun ‘Ayarlar’ uygulamasına girin.
  • Uygulamalar kısmına girin.
  • WhatsApp Messenger uygulamasını bulun ve tıklayın.
  • Bildirimler seçeneğine tıklayıp ‘Bildirimleri Göster’ butonunu etkisiz hale getirin.

Bu yolu bildirimlerini kapatmak istediğiniz her uygulamaya uygulayarak, bildirimlerin telefonunuza gelmesini engelleyebilirsiniz. Fakat önemli bir mesaj bekliyorsanız bu bildirimleri kapatmamanız gereklidir.

Eğer bildirim gelme özelliğini kapatırsanız, doğal olarak size hiçbir bildirim gelmeyeceğinden önemli konular hakkında size atılan mesajı görmemiş olursunuz.

WhatsApp Messenger’ in bildirimlerini kapattığınız zaman gelen mesajlarınızı görebilmek için sizin manuel olarak uygulamaya giriş yapmanız gerekir.

BİLDİRİMLERİMİ KAPATIRSAM MESAJLARIMI KAÇIRACAK MIYIM?

Hayır, sadece uygulamada olmadığınız zaman size bildirim gelmeyecek. Uygulama size gelen mesajları eski şekilde depolar sadece telefonunuza sizi rahatsız edecek mesaj bildirimleri gelmez. Size yollanan mesajları WhatsApp Messenger uygulamasına girdiğiniz zaman rahatlıkla görebilirsiniz.

WHATSAPP UYGULAMASININ BİLDİRİMLERİNİ KAPATIRSAM YAZDIĞIM KİŞİLER BİLDİRİM ALABİLECEK Mİ?

Belirttiğimiz şekilde uygulamanın bildirimlerini kapattığınız taktirde mesaj gönderdiğiniz karşı tarafta herhangi bir değişiklik olmaz, bu özellik sadece sizin telefonunuza özeldir. Mesajınızı gönderdiğiniz zaman karşı taraftaki kişiye aynı şekilde mesaj bildirimleriniz gidecektir.

WHATSAPP BİLDİRİMLERİNİ TEKRAR AÇABİLİR MİYİM?

Bildirimleri tekrar açabilmeniz mümkündür, anlattığımız şekilde nasıl kapatılıyorsa, açmak için de aynı bölüme giderek ‘Bildirimleri Göster’ seçeneğine tıklamayarak aktif edebilirsiniz.

Son Güncelleme: 20.12.2019 18:30
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