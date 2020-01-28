WhatsApp bu telefonlarda 1 Şubat 2020'den itibaren kullanılamayacak!

Yakın tarihte kapsamlı bir güncelleme yayınlayacağı öğrenilen WhatsApp'ın, 1 Şubat 2020'den itibaren bazı Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazda artık çalışmayacağı ifade edildi. Yabancı basında yayınlanan habere göre uygulamanın güncelleme sonrasında kritik değişimler yaşayacağı ve bazı telefon modellerinde tamamen kullanıma kapatılacağı öğrenildi.

Aktarılan detaylara göre WhatsApp, 1 Şubat'tan itibaren Android 4.0.3. sürümünden eski olan sürümlerde çalıştırılamayacak. iOS cihazlarda ise 9 sürümünden eski olan sürümlerde WhatsApp kullanılamayacak.

Uygulamanın yakın tarihte Windows Phone cihazlardan tamamen çekilmiş, 2016 yılında ise Blackberry ve Nokia cihazlarda kullanıma kapatılmıştı.