WhatsApp bu telefonlarda 1 Şubat 2020'den itibaren kullanılamayacak!

Yakın tarihte kapsamlı bir güncelleme yayınlayacağı öğrenilen WhatsApp'ın, 1 Şubat 2020'den itibaren bazı Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazda artık çalışmayacağı ifade edildi. Yabancı basında yayınlanan habere göre uygulamanın güncelleme sonrasında kritik değişimler yaşayacağı ve bazı telefon modellerinde tamamen kullanıma kapatılacağı öğrenildi.
Uygulamanın yakın tarihte Windows Phone cihazlardan tamamen çekilmiş, 2016 yılında ise Blackberry ve Nokia cihazlarda kullanıma kapatılmıştı.
Son Güncelleme: 28.01.2020 18:35