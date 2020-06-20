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WhatsApp çevrimiçi ve son görülme özellikleri neden gitti? Çevrimiçi ve son görülme özellikleri geri gelecek mi? Ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması WhatsApp'ta son görülme ve çevrimiçi yazısı bir anda ortadan kalktı. WhatsApp kullanıcıları WhatsApp'a güncelleme mi geldi, son görülme ve çevrimiçi yazısı neden çıkmıyor, WhatsApp ne zaman düzelir sorularının yanıtını arıyor.

20 Haziran 2020 Cumartesi 00:34
WhatsApp çevrimiçi ve son görülme özellikleri neden gitti? Çevrimiçi ve son görülme özellikleri geri gelecek mi? Ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
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Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması WhatsApp'ta bugün herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Bir anda son görülme ve çevrimiçi yazıları kayboldu. WhatsApp ayarlar kısmından manuel olarak ayarlanabilen son görülme saati ve çevrimiçi yazılarının bir anda ortadan kalkması ve düzeltilememesi üzerine WhatsApp kulanıcıları sosyal medya üzerinden şaşırtıcı yorumlarda bulundu. Bu uygulama kimi kullanıcılar tarafından kabul görürken, kimisi tarafından da eleştirildi. WhatsApp kullanıcıları WhatsApp'a güncelleme mi geldi, son görülme ve çevrimiçi yazısı neden çıkmıyor, WhatsApp ne zaman düzelir sorularının yanıtını arıyor.

WhatsApp'ta bu akşam saatlerinde ilginç olaylar yaşandı. Kullanıcılar son görülme ve çevrimiçi yazılarının çıkmadığını görünce sosyal medya üzerinden yorumlarda bulunmaya başladı. Kullanıcılar bir güncelleme zannetti. Ancak WhatsApp bu uygulamaları kaldırmıştı. WhatsApp kullanıcıları WhatsApp'a güncelleme mi geldi, son görülme ve çevrimiçi yazısı neden çıkmıyor, WhatsApp ne zaman düzelir sorularının yanıtını arıyor.

WhatsApp Çevrimiçi ve Son Görülme Özellikleri Düzelecek mi?


Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması WhatsApp'ta bu akşam saatlerinde çevrimiçi ve son görülme özellikleri bir anda kayboldu. Bu özellikleri kullanıcılar WhatsApp ayarlarından diledikleri gibi açıp kapatabiliyorlardı. Ancak bu kez bu özelliğin kapatıldığını gördüler. Sonrasında bu durum Twitter'da gündem oldu ve binlerce yorum yapıldı. WhatsApp kullanıcıları WhatsApp'a güncelleme mi geldi, son görülme ve çevrimiçi yazısı neden çıkmıyor, WhatsApp ne zaman düzelir sorularının yanıtını arıyor.

Alınan bilgilere göre WhatsApp bir güncelleme neticesinde böyle bir şey yaptı. Ancak bu konuyla ilgili WhatsApp yetkililerinden herhangi bir resmi açıklama gelmedi. 

Sonrasında WhatsApp Çevrimiçi ve Son Görülme Özellikleri Geri Geldi

Bu akşam saatlerin kullanıma kapanan WhatsApp son görülme ve çevrimiçi uygulamalarının kapatılması kullanıcılarda güncelleme gelecek fikrini oluşturdu. Ancak WhatsApp yetkililerinden konuyla ilgili açıklama gelmedi. Aradan birkaç saat geçtikten sonra WhatsApp son görülme ve çevrimiçi özellikleri eskisi gibi geri geldi.


Son Güncelleme: 20.06.2020 00:34
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