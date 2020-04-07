WhatsApp'dan son dakika mesaj kısıtlaması geldi

Dünya çapında 2 milyardan fazla insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesajlaşma yoluyla oluşan bilgi kirliliğini engellemek için ani bir karar aldı. Kullanıcılar bundan böyle her sohbette kullanıcılarına sadece tek bir mesaj iletme kısıtlaması getirdi. Koronavirüs salgını nedeni ile Dünya çapında 70 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği günlerde Koronavirüs ile ilgili bilgi kirliliğine engel olmak için yaptığı açıklamada '' Biz kişisel bir mesajlaşma platformu olarak bu tür mesajların yavaşlatılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı.

Salgının başladığı ilk günden bu yana bu tür mesajların arttığına dikkat çekilirken, eskiden kullanıcılar kendilerine gelen bir mesajı 5 farklı ( sohbete) aynı anda gönderebiliyordu. Ancak WhatsApp'ın bu hamlesinden sonra iletilmiş bir mesaj sadece tek bir kişiye gönderilecektir. Türkiye'de henüz güncelleme yapılmamış olması sebebi ile hala aynı anda 5 kişiye gönderilirken düncelleme yapılmasının ardından kısıtlamanın başlayacağı tahmin ediliyor.