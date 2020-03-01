WhatsApp gelen fotoğrafları ve videoları otomatik kaydetmeyi kapatma işlemi

Whatsapp Otomatik Kaydetme Nasıl Kapatılır?

Whatsapp uygulaması telefonunuzda fazla yer kaplıyorsa bunun nedenlerinden biri de fotoğrafları ve medyayı otomatik olarak kaydetmesidir. Bu özellik açık ise whatsapp üzerinden birisi size fotoğraf, dosya veya videoyu otomatik olarak indirmektedir. Telefonunuzun galerisine kaydedilir.

İlk başlarda bu durum sıkıntı yaratmıyor olsa bile zamanla telefonunuzun hafızası dolmaya başlar. Teker teker otomatik olarak kaydedilen görüntüleri silmeniz gerekir. Telefonunuz yavaşlayabilir ve bir süre sonra bu durum canınızı sıkmaya başlar. Bu durumun çözümü aslında oldukça kolay. Hem androidlerde hem de IOS telefonlarında Whatsapp fotoğraf, medya ve dosyaları otomatik kaydetme özelliği kapatılabiliyor.

Whatsapp Fotoğrafları ve Medyayı Otomatik Kaydetmeyi Kapatma İşlemi

Whatsapp fotoğrafları, videoları, medyayı ve dosyaları otomatik kapatma işlemi androidlerde ve IOS’larda şu şekilde yapılmaktadır:

Android Cep Telefonlarında Whatsapp Otomatik Kaydetmeyi Kapatma

1.İlk olarak whatsapp uygulamasını açınız. Daha sonra uygulamanın sağ üstünde yer alan üç nokta işaretine basınız ve orada yer alan ‘’Ayarlar’’ kısmını tıklayınız. ‘’Sohbetler’’ bölümüne giriniz.

2.Ardından ‘’Medya görünürlüğü’’ bölümünü kapatınız ve medyalar otomatik olarak galeriye yüklenmemiş olacaktır.

3.Her ihtimale karşı olarak ek olarak yapılması gereken bir ayar daha bulunuyor. Yine ayarlar kısmına gidiniz ve ‘’Veri depolama kullanımı’’ kısmını açınız.

4.’’Medyayı otomatik indir’’ başlığı altında üç seçenek daha yer almaktadır. Bu seçenekler; mobil veri kullanırken, Wi-fi ye bağlıyken ve dolaşımdayken seçenekleridir. Bu seçeneklerin hepsini kapatıyoruz ve medya yok haline getiriyoruz.

5.Ayarlar kısmından gittiğimiz bu seçeneklerde yer alan fotoğraflar, ses, videolar ve belgelerin yanında bulunan tik işaretini kaldırıyoruz. Tamam butonuna basıyoruz ve böylelikle tamamen otomatik kaydetme işlemini durdurmuş oluyoruz.

iOS-iPhone Cep Telefonlarında Whatsapp Otomatik Kaydetmeyi Kapatma

iOS cep telefonlarında whatsapp otomatik kaydetme işlemini kapatmak için ilk olarak whatsapp uygulamasını açın. Daha sonra ayarlar kısmını seçin ve oradan sohbetler kısmına tıklayın. Film rulosuna kaydet butonuna basın ve film rulosuna kaydet kısmını kapayın.

Açık durmaya devam ederse otomatik olarak kaydetmeye devam eder. Kapattığınız zaman whatsapp resimleriniz de yedeklenmemiş olur ve telefonunuzun hafızası dolmaz.