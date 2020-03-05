WhatsApp iOS ve Android karanlık mod nasıl yapılır? Beklenen özellik geldi!

Dünyanın dört bir tarafından en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni bir özellik geldi. Sosyal medya sitelerinde yer alan karanlık mod özelliği popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a da geldi. WhatsApp karanlık mod desteği hem Android telefonlarda hem de İos telefonlarda kullanılabiliyor. Android ve İos kullanıcıları sistemde karanlık mod seçeneğini açabilir ve uygulamayı karanlık mod özelliği ile kolay bir şekilde kullanabilir.

WhatsApp Karanlık Mod Nasıl Yapılıyor?

WhatsApp karanlık mod kullanmak isteyen Android 10 ve iOS 13 kullanıcıları sistem ayarlarından etkinleştirerek koyu mod özelliğini kolayca kullanabilirler. Android 9 ve daha eski Android sürümlerindeki kullanıcılar WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Tema'ya giderek 'Koyu' seçeneğini işaretlemelidir. Böylelikle karanlık mod özelliğini kolay bir şekilde kullanabilirler.

Karanlık Mod Özelliği Şimdi WhatsApp’ta!

WhatsApp karanlık mod ile ilgili açıklamalar şu şekilde oldu:

"WhatsApp'a, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımızın en çok talep ettiği özellik olan koyu modu ekliyor olmaktan ötürü heyecan duyuyoruz. WhatsApp için koyu mod, tanıdık bir deneyime yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Bu özellik, loş ışıklı ortamlarda gözünüzün daha az yorulmasını sağlamak için tasarlandı. Bizler de, telefonunuzun bütün odayı aydınlattığı o garip anları yaşamamanıza yardımcı olmasını umuyoruz.

Koyu modu tasarlarken yaptığımız araştırma ve denemelerde temel olarak iki konuya odaklandık:

Okunabilirlik: Renkleri seçerken göz yorgunluğunu minimuma indirmek istedik ve sırasıyla iPhone ve Android'deki varsayılan sistem ayarlarına yakın renkleri kullandık.

Bilgi Hiyerarşisi: Kullanıcılarımızın dikkatlerini ekranlara odaklamalarını kolaylaştırmak istedik. Bu amaçla renkleri ve diğer tasarım unsurlarını kullanarak en önemli bilgilerin öne çıkmasını sağladık.

Android 10 ve iOS 13 kullanıcıları sistem ayarlarından etkinleştirerek koyu mod özelliğini kullanabilirler. Android 9 ve daha eski Android sürümlerindeki kullanıcılar WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Tema'ya giderek 'Koyu' seçeneğini işaretleyebilirler.

Önümüzdeki günlerde WhatsApp'ın en güncel sürümüyle kullanıma sunulacak olan koyu mod özelliğinden herkesin keyif almasını umuyoruz."