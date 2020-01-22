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WhatsApp karanlık mod güncellemesi geldi! Android, iOS WhatsApp karanlık mod nasıl açılır?

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'a karanlık mod güncellemesi geldi. Birçok kişinin merakla beklediği karanlık mod güncellemesi sonrası Android, iOS WhatsApp karanlık mod nasıl açılır konusu internette aranmaya başladı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 16:38
WhatsApp karanlık mod güncellemesi geldi! Android, iOS WhatsApp karanlık mod nasıl açılır?

Küresel anlamda milyonlarca kullanıcısıyla, dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ın karanlık modu getirip getirmeyeceği merak ediliyordu. Akıllı telefonlarda kullanılan birçok uygulama için son 2 yıllık periyod içerisinde popüler hale getiren karanlık mod desteğinin WhatsApp'a yakın tarihte getirileceği konusu gündeme gelmiş ancak güncelleme tarihi ile ilgili bir detay paylaşılmamıştı. Sonunda uzun süren bekleyiş sona erdi ve Facebook, WhatsApp'a karanlık mod desteği getireceğini resmi olarak duyurdu.

WhatsApp Beta Sürüm Karanlık Modla Geldi

WhatsApp'ın yeni beta sürümüyle beraber karanlık mod desteği de resmi olarak geldi. Güncelleme henüz yalnızca Android kullanıcılarına sunulurken, iOS kullanan kişiler ise karanlık mod güncellemesi için biraz daha bekleyecekler.

Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları Google Play Store'da WhatsApp ekranına giriş yaparak Beta sürümü edinme şansına sahipler. Beta programı ise şuan karanlık modun henüz gelmesi ve kullanıcı sayısının fazla olması nedeniyle alıma kapanmış durumda. Test sürümü tamamlandıktan sonra uygulamanın güncel sürümü tüm kullanıcılara sunulacak. İsteyen kullanıcılar beta sürümün APK dosyasını intenette bulabiliyorlar ancak bu tarz üçüncü parti uygulamaları telefonunuza indirmenin güvenli olduğunu söylemek doğru olmayacaktır.

WhatsApp Karanlık Mod Nasıl Kullanılır?

WhatsApp'ta henüz Android beta sürümü ile gelen karanlık mod kullanmak için klasik WhatsApp mesajlaşma ekranının köşesinde yer alan 'Üç noktaya' dokunmanız ve ardından 'Ayarlar' sekmesine ilerlemeniz gerekmekte.

Ardından 'Görüntüleme' başlığı altında yer alan 'Tema' sekmesine dokunun.

Açılan pencerede 'Karanlık mod' seçeneğine dokunarak koyu temaya geçebilirsiniz.

Son Güncelleme: 22.01.2020 16:38
Anahtar Kelimeler:
WhatsappAndroidWhatsApp Karanlık ModIOS
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