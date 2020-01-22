WhatsApp karanlık mod güncellemesi geldi! Android, iOS WhatsApp karanlık mod nasıl açılır?

Küresel anlamda milyonlarca kullanıcısıyla, dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ın karanlık modu getirip getirmeyeceği merak ediliyordu. Akıllı telefonlarda kullanılan birçok uygulama için son 2 yıllık periyod içerisinde popüler hale getiren karanlık mod desteğinin WhatsApp'a yakın tarihte getirileceği konusu gündeme gelmiş ancak güncelleme tarihi ile ilgili bir detay paylaşılmamıştı. Sonunda uzun süren bekleyiş sona erdi ve Facebook, WhatsApp'a karanlık mod desteği getireceğini resmi olarak duyurdu.
WhatsApp Beta Sürüm Karanlık Modla Geldi
WhatsApp'ın yeni beta sürümüyle beraber karanlık mod desteği de resmi olarak geldi. Güncelleme henüz yalnızca Android kullanıcılarına sunulurken, iOS kullanan kişiler ise karanlık mod güncellemesi için biraz daha bekleyecekler.
WhatsApp Karanlık Mod Nasıl Kullanılır?
WhatsApp'ta henüz Android beta sürümü ile gelen karanlık mod kullanmak için klasik WhatsApp mesajlaşma ekranının köşesinde yer alan 'Üç noktaya' dokunmanız ve ardından 'Ayarlar' sekmesine ilerlemeniz gerekmekte.
Ardından 'Görüntüleme' başlığı altında yer alan 'Tema' sekmesine dokunun.
Açılan pencerede 'Karanlık mod' seçeneğine dokunarak koyu temaya geçebilirsiniz.