betgram betgram setrabet

İstanbul 14°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110785
ALTIN
319.476
DOLAR
6.0756
STERLİN
7.8180
EURO
6.7617

WhatsApp karanlık mod nasıl açılır? Whatsapp karanlık mod desteği kullanımı

WhatsApp kullanıcıları için karanlık mod desteği geldi. WhatsApp karanlık mod nasıl açılır, karanlık modu kullanmak isteyen kişiler uygulamayı güncelleyerek bu özelliğe erişebilecek.

05 Mart 2020 Perşembe 00:24
WhatsApp karanlık mod nasıl açılır? Whatsapp karanlık mod desteği kullanımı

Bazı telefon modellerinin artık karanlık mod özelliklerini kullanmaya başlamasıyla birlikte WhatsApp’a da bu özellike geldi. Android 10 ve iOS 13 işletim sistemi olan telefonlardaki karanlık mod özelliği artık WhatsApp’ta da olacak.

WhatsApp’a Karanlık Mod Özelliği Geldi

WhatsApp bu özelliği ilk olarak beta şeklinde yayınladı. Daha sonra karanlık mod özelliği herkes tarafından kullanılır hale geldi. Karanlık mod özelliği sayesinde kullanıcılar karanlık ortamlarda göz yorgunluğu yaşamayacak ve cihazlarda pis tasarrufu sağlanacak.

Android kullanıcıları Google Play Store’dan, iOS kullanıcıları ise AppStore üzerinden uygulamayı güncelleyerek bu özelliğe erişebilecek.

WhatsApp Karanlık Mod Nasıl Çalışır?

Android kullanıcıları WhatsApp’ı güncelledikten sonra uygulama ayarlarından, Sohbetler bölümündeki Tema seçeneğinden “Koyu” rengi seçerek bu özelliğe kavuşabilecek. iOS kullanıcıları ise Ayarlar bölümünden Ekran ve Parlaklık özelliğine girerek “Koyu” seçeneğine tıklamalıdır.

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp iOS ve Android karanlık mod nasıl yapılır? Beklenen özellik geldi!
WhatsApp iOS ve Android karanlık mod nasıl yapılır? Beklenen özellik geldi!
BMW yeni logosonu tanıttı!
BMW yeni logosonu tanıttı!
Google'dan uyarı! Tam 1 milyar defa indirilen uygulamayı acilen telefonlarınızdan silin!
Google'dan uyarı! Tam 1 milyar defa indirilen uygulamayı acilen telefonlarınızdan silin!
WhatsApp'ta yeni karanlık dönem! Karanlık mod desteğine nasıl geçilir?
WhatsApp'ta yeni karanlık dönem! Karanlık mod desteğine nasıl geçilir?
Dünya'nın ilk yapay zeka polisi Ella görevinin başına geçti
Dünya'nın ilk yapay zeka polisi Ella görevinin başına geçti
Kredi kartı temassız ödeme özelliği nasıl kapatılır?
Kredi kartı temassız ödeme özelliği nasıl kapatılır?

Popüler Haberler

PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi ile gelen yeni özellikler!
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
Kamu ve özel banklaların Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranlı kampanyaları
2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları ne oldu?
Vodafone konuştukça internet kampanyası detayları
Toplu parayı yatır, anında emekli ol! Süper emeklilik sistemi geliyor!
EYT'liler için yeni bir sistem mi geliyor? 5 Mart EYT son dakika haberleri
2020 Mart ayı kira artış oranları belli oldu. Bu ay kiranıza ne kadar zam gelecek? İşte 2020 Mart ayı kira artış oranları
3 Mart TOKİ Kayseri çekilişi Kocasinan kura sonuçları talihlilerin isim listesi
2020 Şubat kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat 2020 kira artış oranı ve kira hesaplama örneği
Devlet destekli evlilik kredisi şartları nelerdir? 2020 Devlet destekli evlilik kredisi başvuru işlemleri
Osman Gazi ile Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi? Kuruluş Osman dizisiyle Osman Bey'in hayatı, eşleri
Telefon alırken nelere dikkat edilmeli? Sıfır telefon alırken dikkat edilmesi gereken noktalar
Öğretmen dizisi tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanacak? Fox tv Öğretmen dizisi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Kredi başvurusuna hızlı onay ve cevap alma yöntemleri
Öğretmen dizisi uyarlama mı? Fox TV Öğretmen dizisi hangi diziden uyarlama?
EDHO Boran veda edecek mi? Mustafa Üstündağ Eşkıya'dan ayrılır mı?
Pardus 19.2 sürümü yenilikleri
Öğretmen dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Emeklilere en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka hangisi?
2020 yılı okulların 2. dönem ara tatili , yaz tatili günü ve Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı tatilleri tarihleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.