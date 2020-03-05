WhatsApp karanlık mod nasıl açılır? Whatsapp karanlık mod desteği kullanımı

Bazı telefon modellerinin artık karanlık mod özelliklerini kullanmaya başlamasıyla birlikte WhatsApp’a da bu özellike geldi. Android 10 ve iOS 13 işletim sistemi olan telefonlardaki karanlık mod özelliği artık WhatsApp’ta da olacak.

WhatsApp’a Karanlık Mod Özelliği Geldi

WhatsApp bu özelliği ilk olarak beta şeklinde yayınladı. Daha sonra karanlık mod özelliği herkes tarafından kullanılır hale geldi. Karanlık mod özelliği sayesinde kullanıcılar karanlık ortamlarda göz yorgunluğu yaşamayacak ve cihazlarda pis tasarrufu sağlanacak.

Android kullanıcıları Google Play Store’dan, iOS kullanıcıları ise AppStore üzerinden uygulamayı güncelleyerek bu özelliğe erişebilecek.

WhatsApp Karanlık Mod Nasıl Çalışır?

Android kullanıcıları WhatsApp’ı güncelledikten sonra uygulama ayarlarından, Sohbetler bölümündeki Tema seçeneğinden “Koyu” rengi seçerek bu özelliğe kavuşabilecek. iOS kullanıcıları ise Ayarlar bölümünden Ekran ve Parlaklık özelliğine girerek “Koyu” seçeneğine tıklamalıdır.