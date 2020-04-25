İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

WhatsApp konferans görüntülü grup arama kişi sayısını arttırıyor

Dünya’nın en çok kullanılan mesaj uygulaması Whatsapp’tan sevindirici haber geldi. Whatsapp konferans görüntülü grup arama kişi sayısını artırıyor. İşte haberin detayları…

25 Nisan 2020 Cumartesi 01:12
WhatsApp konferans görüntülü grup arama kişi sayısını arttırıyor

Dünya’nın en çok mesajlaşma platformu olan Whatsapp’dan kullanıcısını sevindirecek hamle geldi. Koronavirüs salgını döneminde insanların eve kapanmasıyla yükselişe geçen görüntülü konuşma uygulamalarında Whatsapp az sayıda kişiyle konferans yapılmasından dolayı geride kalmış ve Zoom gibi uygulamalara tahtını kaptırmıştı. Yaşadığı bu geri kalma sonucunda harekete geçen Whatsapp görüntülü konuşma konferansında kişi sayısının artacağını duyurdu.

Whatsapp görüntülü konferansta kişi sayısını artırıyor.

Koronavirüs döneminde tüm Dünya genelinden- görüntülü konuşma uygulamaları neredeyse temel ihtiyaçlardan biri haline geldi. Yakınlarıyla, arkadaşlarıyla ya da iş görüşmelerini yapmak için en iyi uygulamaları arayan insanlar Whatsappı’ı az sayıda kişi eklenmesi sebebiyle geri plana attı ve Zoom, Skype gibi uygulamalara geçiş yaptı. Bu durum karşısında Whatsapp beklenen hamleyi geç de olsa yaptı ve görüntülü aramalarda kişi sayısını 8’e çıkaracağının haberini verdi. Şu an 4 kişiyle yapılan görüntülü konuşma konferansının ilerleyen günlerde düzenleneceği ve bir güncellemeyle kullanıma sunulacağı bekleniyor.

Whatsapp ’tan görüntülü grup araması yapmak için;

Whatsapp açılır,

Aramalar sekmesinden görüntülü arama seçilir,

Aranmak istenen kişilerden biri aranır ve daha sonra katılımcı ekle butonundan diğer aranmak istenen kişiler seçilir.

Bakanlardan açıklamalar ve sıcak gelişmeler anbean telefonunda! Tüm haberler burada! Merak ettiğin tüm haberler için Haberport mobil uygulamasını telefonuna indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haber kaynağın artık Facebook’ta! Sen de Haberport Facebook grubuna katılarak gündemde olup bitenlerden anında haberdar ol!>>>Haberport’un Facebook Grubunda Sen de Yerini Al!

Son Güncelleme: 25.04.2020 01:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıllı telefon kullanıcıları dikkat!! Telefonunuz çökebilir
Akıllı telefon kullanıcıları dikkat!! Telefonunuz çökebilir
Online oyun sevenler XCOM 2'yi 1 hafta ücretsiz oynayabilecek
Online oyun sevenler XCOM 2'yi 1 hafta ücretsiz oynayabilecek
Oyun sevenlere müjde! Epic Game ücretsiz oyunlarına yenisini ekledi
Oyun sevenlere müjde! Epic Game ücretsiz oyunlarına yenisini ekledi
Xiaomi Mi A3, için yeni güncelleme geliyor
Xiaomi Mi A3, için yeni güncelleme geliyor
Ramazan ayı boyunca herkese ücretsiz 1 GB internet verilecek! Başvuru ve kullanım nasıl olacak?
Ramazan ayı boyunca herkese ücretsiz 1 GB internet verilecek! Başvuru ve kullanım nasıl olacak?
Operatörlerden tüm abonelere Ramazan boyunca ücretsiz 1 GB internet
Operatörlerden tüm abonelere Ramazan boyunca ücretsiz 1 GB internet

Popüler Haberler

4 Aşamalı normalleşme yol haritası nedir? Normalleşme süreci ne zaman başlayacak?
Fındık fiyatları 24 Nisan Cuma fındık borsası fındık kaç lira?
Elif dizisi bitti mi, neden bitti? Kanal 7 Elif dizisi yeni sezonda devam edecek mi, bitti mi?
Survivor 2020 57. Bölüm tanıtım fragmanı 25 Nisan Cumartesi
BluTV Saygı – Bir Ercüment Çözer dizisi ne zaman başlayacak? Saygı dizisi tanıtım fragmanı
Odeabank 10.000 TL acil ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Odeabank ihtiyaç kredisi başvurusu için şartlar
Acil gelir belgesiz 25.000 TL ihtiyacım var. Acil gelir belgesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
The Mandalorian yeni sezon ne zaman başlayacak? The Mandalorian 3. sezon tarihi belli oldu mu?
2020 Güncel esnaf destek kredileri
Kiracıların ödenemeyen ev kiraları da ertelenecek mi? Mülk sahiplerinin stopaj ödemeleri ertelenecek mi?
Yeni SUV Alfa Romeo Stevio aracın Türkiye satış fiyatları ve özellikleri açıklandı!
Türkiye'^de Netflixde en çok izlenen dizi sıralaması
Düdüklü tencere neden patlar? Düdüklü tencere güvenli olarak nasıl kullanılır?
6 farklı banka borç faizsiz ertelenecek!
PTT ücretsiz maske dağıtımı başvuru linki şartları ve başvuru sorgulama
2000/2 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Türkiye balkonlardan İstiklal Marşı okudu - İllerden gelen görüntüler
Star TV Evde Hareket Zamanı sunucusu Ebru Karaduman kimdir?
Diriliş Ertuğrul tekrar bölümleri ile ekrana dönüyor
Adetliyken oruç tutulur mu? Regl olan kişi oruç tutabilir mi, adet olursa orucu bozulur mu?
Camiler ibadete ne zaman açılacak? Ramazanda camiler açılır mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.