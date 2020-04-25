WhatsApp konferans görüntülü grup arama kişi sayısını arttırıyor

Dünya’nın en çok mesajlaşma platformu olan Whatsapp’dan kullanıcısını sevindirecek hamle geldi. Koronavirüs salgını döneminde insanların eve kapanmasıyla yükselişe geçen görüntülü konuşma uygulamalarında Whatsapp az sayıda kişiyle konferans yapılmasından dolayı geride kalmış ve Zoom gibi uygulamalara tahtını kaptırmıştı. Yaşadığı bu geri kalma sonucunda harekete geçen Whatsapp görüntülü konuşma konferansında kişi sayısının artacağını duyurdu.

Whatsapp görüntülü konferansta kişi sayısını artırıyor.

Koronavirüs döneminde tüm Dünya genelinden- görüntülü konuşma uygulamaları neredeyse temel ihtiyaçlardan biri haline geldi. Yakınlarıyla, arkadaşlarıyla ya da iş görüşmelerini yapmak için en iyi uygulamaları arayan insanlar Whatsappı’ı az sayıda kişi eklenmesi sebebiyle geri plana attı ve Zoom, Skype gibi uygulamalara geçiş yaptı. Bu durum karşısında Whatsapp beklenen hamleyi geç de olsa yaptı ve görüntülü aramalarda kişi sayısını 8’e çıkaracağının haberini verdi. Şu an 4 kişiyle yapılan görüntülü konuşma konferansının ilerleyen günlerde düzenleneceği ve bir güncellemeyle kullanıma sunulacağı bekleniyor.

Whatsapp ’tan görüntülü grup araması yapmak için;

Whatsapp açılır,

Aramalar sekmesinden görüntülü arama seçilir,

Aranmak istenen kişilerden biri aranır ve daha sonra katılımcı ekle butonundan diğer aranmak istenen kişiler seçilir.

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