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WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan WhatsApp artık ihtiyaç kredisi verecek. Kullanıcılar WhatsApp ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını internet üzerinden aramaya başladı. İşte detaylar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 05:23
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcılarına kredi verecek. Bu ilginç kararın ardından kullanıcılar WhatsApp ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını aramaya başladı. Daha önce Facebook tarafından 19 milyon dolar karşılığında satın alınan WhatsApp, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak kullanıcılarına kredi imkanı da sunmaya başlayacak. Peki WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredisi nasıl alınır? İşte detaylar…

WhatsApp’tan ilginç bir adım geldi. Dünyanın en popüler mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp artık kullanıcılarına kredi verecek. Facebook bünyesinde faaliyet gösteren uygulamanın kullanıcılarıyla bu bilgiyi paylaşmasından sonra tüm kullanıcılar WhatsApp kredisi nasıl alınır sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Daha önce Hindistan üzerinden mobil ödeme özelliği imkanı sunan WhatsApp bu kez kullanıcılarına kredi verecek. Uygulama, kullanıcılarına kredi vermek için gerekli hazırlıkları tamamladı. Çok yakında test yapılacak.

Özellikle Facebook tarafından 19 milyon dolara satın alınmasının ardından birçok farklı özelliği devreye sokan WhatsApp, sıra dışı bir özelliği de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre WhatsApp artık kullanıcılarına kredi verecek. Kullanıcılar kredi başvurularını WhatsApp üzerinden yapabilme imkanına sahip olacak.

Bu özellik hayata geçirilir ve kabul edilirse ilk kez Hindistan’da denenecek. Nisan ayından beri hazırlıkların yapıldığı projenin detayları ilerleyen günlerde WhatsApp yetkilileri tarafından açıklanacak.

Koronavirüs sürecinde liderliği Zoom uygulamasına devreden WhatsApp, görüntülü görüşme hususunda grup görüşme özelliğini geliştireceğini açıklamıştı. Bu kapsamda WhatsApp’ta ilerleyen günlerde 8 kişilik görüntülü telekonferans yapılabilecek.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 05:23
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