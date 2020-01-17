WhatsApp, reklam gösterme işini askıya aldı

2014 yılında Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg tarafından satın alınan WhatsApp'ta 2020 yılında reklam gösterme işlemleri uygulanma haberi açıklanmıştı. Facebook Pazarlama Zirvesi tarafından yapılan açıklamalar sonrasında çoğu kullanıcı bu karara karşı çıkmıştı.

Şirket yetkilileri her ne kadar WhatsApp'ın sadece durumlar bölümünde reklam göstereceğini açıklasa da bugüne kadar sade ve reklamsız kullanımıyla deneyim sunan uygulamaya reklam uygulamasının gelecek olması büyük tepkilere sebep oldu.

Wall Street Journal'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre bugün ortaya çıkan yeni bir rapor çıkmış ve rapora göre ise Facebook, kullanıcılardan gelen tepkileri değerlendirildiğini ve WhatsApp uygulamasında reklam göstermekten vazgeçildiği öğrenildi. Edinilen bilgilerde ayrıca WhatsApp reklamları için kurulan şirket ekibin de dağıldığı konuşuluyor.

Diğer taraftan aynı haberde, Facebook durumlarında tıpkı Instagram’da olduğu gibi reklam gösterimi yapılmasını sağlayan proje tam olarak kaldırılmadı sadece askıya alındı. Fakat, Facebook kısa vadede gelir elde edebilmek için başka bir proje üzerinde yeni çalışmalara başladığı ve platform şirketlerin WhatsApp kullanıcıları ile iletişime geçmelerini sağlayacak yeni bir güncelleme üzerinde değerlendirme yaptıkları belirtiliyor.

Bilindiği üzere WhatsApp, 1 milyar aylık aktif kullanıcı sayısını geçerek, çok önemli bir dönüm noktasına ulaştı fakat buna rağmen Facebook, uygulamadan herhangi bir para kazanmıyordu. 2018 yılında radikal bir adım atmaya karar veren sosyal medya devi, reklam satarak uygulamadan daha fazla gelir elde etmeyi planlamıştı.