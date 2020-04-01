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WhatsApp'ta çığır açacak yenilik! Çoklu hesap desteği geliyor

En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun zamandır kullanıcıların merakla beklediği bir özelliğe kavuşuyor. Uygulama, çoklu hesap desteğini kısa bir süre sonra devreye sokuyor.

01 Nisan 2020 Çarşamba 15:41
WhatsApp'ta çığır açacak yenilik! Çoklu hesap desteği geliyor

Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulamarından bir olan WhatsApp, koronavirüsü tedbirleri kapsamında kısa süre önce mesajlaşma uygulamasına 15 saniyelik video sınırı getirmişti. Popüler mesajlaşma uygulaması şimdi de yeni bir gelişme karşımıza çıktı. WhatsApp  kullanıcılarının uzunca bir süredir beklediği özellik geleceği öğrenilirken şu anda bu özelliğin test aşaması olduğu açıklandı. Peki, çoklu hesap uygulaması adı altında gelecek olan bu söz konusu bu yenilik nedir? İşte detaylar..

2014 yılında Facebook tarafından satın alındıktan sonra bünyesinde pek çok yenilikleri getiren WhatsApp, yeni bir özelliğini duyururken akıllı telefonların vazgeçilmez mesajlaşma uygulamasının artık tek bir hesap iki farklı mobil cihazda kullanılabileceğini açıkladı. WhatsApp'ın yeni özellikleri hakkında sürekli bilgi paylaşımı yapan WABetainfo isimli internet sitesi, yayınladığı haberde şirketin şu anda tek WhatsApp hesabının aynı anda birden fazla mobil cihazda kullanılmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığını ve kullanıcılar eş zamanlı olarak hem telefonlarında hem de tabletlerinde (veya ikinci telefonlarında) sohbet programını kullanabilkecekelerini bildirdi.

Söz konusu özellik test aşamasını tamamlayıp aktif hale geldikten sonra adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp iki farklı cihazdan aynı anda kullanılabilme imkanına sahip olunacak. Uzun süredir rakip olarak görülen Telegram'da yer alan özelliğin WhatsApp'a ne zaman entegre edileceğine dair bir açıklama yapılmazken beta sürümünde yer alan bilgilere göre WhatsApp aynı Snapchat'te olduğu gibi yok olan mesajlar özelliğini önümüzdeki günlerde kullanıcılara sunması bekleniyor.

Expiring Messeges (Süresi dolan mesajlar) olarak bilinen bu özellikte kullanıcılar gönderdikleri mesajların otomatik olarak silinmesi komutunu verecekler ve o süre zarfında mesajlar otomatik olarak silinecek. Beta sürümünde yer alan bilgiye göre kullanıcılar 1 gün 1 hafta 1 ay gibi opsiyonlar arasında bir seçim yapma imkanına sahip olacak. 

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WhatsappYeni özellikçoklu Hesapçoklu Hesap Desteği
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