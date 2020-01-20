WhatsApp'ta silinen mesajı okumanın hilesi ortaya çıktı

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta silinen mesajları gizlice okumanın gizli bir yolu olduğu ortaya çıktı. Daha önce alınan güncelleme ile birlike mesajlaştığınız kişiye gönderdiğiniz mesaj içeriğini o okumadan silebilme özelliği gelmişti. Fakat size gelen ve gönderici tarafından silinen bir mesajı ise 'bu mesaj silindi' olarak görebiliyorsunuz. Peki size gelen ve okuyamadığınız için merak ettiğiniz mesajı nasıl okursunuz? İşte uygulamamnın hilesi..

Mesajlaştığınız kişi, size gönderdiği mesajı sildiyse, sizde hemen WhatsApp'ı telefonunuzdan silin ve tekrar geri yükleyin. Yeniden yükleme işlemini tamamladığınızda mesaj geçmişiniz yedeklenmiş olacağından, silinen mesajı yeniden görme olayına sahip oluyorsunuz. Mesaj, karşı taraf iptakl etse veya konuşma geçmişinden silinse dahi telefon hafızasında depolanmaya devam ettiği için yeniden yüklemelerde mesaj karşınıza çıkabiliyor.

Android telefonlarda ise indirilebilen bir uygulama kullanarak WhatsApp silinen mesajların bildirimlerini de siliyor olsa da, bu tür üçüncül uygulamalar gönderilen mesajları silinmeden depolayabilirsiniz.

WhatsApp yetkililerinin ise uygulama üzerinde görülen bu hata için yeni bir güncelleme hazırladıkları öğrenildi. Hata düzeltme üzerine yapılan güncellemenin ne zaman geleceği şu an için bilinm