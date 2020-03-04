WhatsApp'ta yeni karanlık dönem! Karanlık mod desteğine nasıl geçilir?

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından bir olan WhatsApp, sonunda beklenilen karanlık mod uygulamasına geçiş yaptı. İOS 13 ve Android 10 kullanıcıları yeni güncelleme ile birlikte WhatsApp'ın karanlık modunu aktifleştirebiliyorlar.

WhatsApp'a gelen son 2.20.30 güncellemesi ile birlikte yeni moda geçiş yapabilen akıllı telefon sahipleri için tek bir şart sunuldu. Buda, cihazınız iPhone ise iOS 13, Android ise Android 9 ya da 10 sürümünü kullanıyor olmanız gerekiyor.

Android telefon kullanısı iseniz öncelikle WhatsApp'ı güncelleyip açtıktan sonra uygulama ayarlarına girmeniz girerek sohbetler bölümündeki Tema seçeneğinden “Koyu“ bölümüne tıklamanız ile birlikte WhatsApp karanlık moda geçebilirsiniz. Android cihazlarda karanlık mod şimdilik sadece Android 10 cihazlara sunuldu.

iOS 13 yüklü cihazlarda ise yapmanız gerekenler ise; Ayarlar > Ekran ve Parlaklık bölümünden “Koyu” seçeneğine tıklayarak aynı şekilde koyu ekrana geçiş yapabilirsiniz.

İOS yüklü cihazlarda Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > KoyuWhatsApp'ın karanlık modu özelliği uygulamanın "Ayarlar" bölümüne eklenmiş durumda. Kullanıcılar, WhatsApp'ın "ayarlar" menüsünde yer alan "tema seçimi" alt menüsü altından karanlık modla ilgili seçimler yapabiliyorlar. "Karanlık", "Aydınlık" ve "Pil Tasarrufuna Göre Ayarla" bulunuyor. Kullanıcılar, "pil tasarrufuna göre ayarla" seçeneğini aktifleştirdiklerinde WhatsApp, istenilen şekilde kullanılabiliyor.