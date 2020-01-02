WhatsApp'tan 2020 hamlesi! O özellik ve o telefonlar artık olmayacak

Dünyanın en çok kullanılan popülşer mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Ocak 2020 yılı itibarıyla bazı telefonlara artık kullanılmayacak. Bunun la iligili yayınlanan haberlerde 10 yıl önce satışa sunulan iPhone (ilk jenerasyon), iPhone 3G ve iPhone 3G S model cihazlarda WhatsApp artık bulunmayacağı belirtildi.

Windows Mobile ve iOS 7 işletim sistemi ile alt sürüm işletim sistemini kullanan bu cihazlarda WhatsApp özelliğinin kalkmasının yanı sıra, uygulama kendi içerisinde yeni değişikliklere de gitti.

Platformun içierisinde bulunauygulamasıda yine 1 Ocak'tan itibaren kullanılmayacak. Son sürümü yükleyen kullanıcılar bundan böyle toplu mesaj kısmının olmadığını görecekler. Bu uygulamanın kaldırılmasıyla ilgili alınan kararında bu özelliği özellikle şirketler reklam mesajları gönderme amaçlı kullanması etkili oldu.

Toplu Mesaj uygulamasında listeye ekledidiğiniz kişilere mesaj gönderdiğiniz zaman, mesajınız listedeki telefon rehberlerinde kayıtlı olduğunuz herkese gönderilirdi. Alıcılar, mesajı normal bir mesaj olarak alır ve cevapladıklarında, mesajlar Sohbetler ekranınızda normal bir mesaj olarak görünüyordu.



