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WhatsApp'tan kafa karıştıran güncelleme! “Çevrimiçi“ yazmıyor

Dünyanın en çok kullanılan Sosyal iletişim ağı WhatsApp yaptığı güncelleme ile kullanıcılarının dikkati çekti. Sohbet penceresinde "çevrimiçi" yazısını göremeyen kullanıcılar şaşırdı.

19 Haziran 2020 Cuma 20:50
WhatsApp'tan kafa karıştıran güncelleme! “Çevrimiçi“ yazmıyor
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Dünyada 500 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan sosyal iletişim lideri WhatsApp bugün yaptığı güncelleme ile dikkatleri üzerine çekti.

Telefonlarında bulunan WhatsApp programını güncelleyen kullanıcılar, güncellemeden sonra sohbet penceresinde karşı taraf ile yazıştıkları esnada çevrimiçi yazısının olmadığını görünce şaşırfı.


Twitter'da çok sayıda etkileşim alan "#yazıyor" hastaghi ile TT olan konu ile ilgili olarak bir çok tweet atılıyor

ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİ DEVRE DIŞI MI KALDI ?

Yine sosyal medyada dile getirilen iddialara göe şirket bu özelliği bilerek kapattı. Ancak sosyal iletişim devi  WhatsApp'tan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


Son Güncelleme: 19.06.2020 21:48
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