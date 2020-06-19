WhatsApp'tan kafa karıştıran güncelleme! “Çevrimiçi“ yazmıyor

Dünyada 500 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan sosyal iletişim lideri WhatsApp bugün yaptığı güncelleme ile dikkatleri üzerine çekti.

Telefonlarında bulunan WhatsApp programını güncelleyen kullanıcılar, güncellemeden sonra sohbet penceresinde karşı taraf ile yazıştıkları esnada çevrimiçi yazısının olmadığını görünce şaşırfı.

ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİ DEVRE DIŞI MI KALDI ?

Twitter'da çok sayıda etkileşim alan "#yazıyor" hastaghi ile TT olan konu ile ilgili olarak bir çok tweet atılıyor

Yine sosyal medyada dile getirilen iddialara göe şirket bu özelliği bilerek kapattı. Ancak sosyal iletişim devi WhatsApp'tan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.