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Whatsapp' tan kullanıcıları şok edecek karar: "Çevrimiçi, yazıyor, son görülme tarihi" özellikleri kaldırıldı

Dünya Whatsapp ’a ne olduğunu konuşuyor. Dünyanın en büyük çevrimiçi mesajlaşma platformu olan Whatsapp şok bir karar aldı. Çevrimiçi son görülme bilgileri gizlenen kullanıcılar Whatsapp ’a ne olduğunu merak ediyor.

19 Haziran 2020 Cuma 22:40
Whatsapp' tan kullanıcıları şok edecek karar: "Çevrimiçi, yazıyor, son görülme tarihi" özellikleri kaldırıldı
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Akıllı telefonların hayatımıza girmesinin ardından Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu Whatsapp kullanıcılarını şok eden bir değişikliğe imza attı. Sohbet ekranında yer alan mesajlaşılan kişiye ait son görülme, çevrimiçi bilgisi ve “yazıyor…” bilgisi birkaç saattir görünmüyor. Bu gelişme üzerine kullanıcılar merakla Whatsapp ne oldu? sorularına yanıt aramaya başladı.

Whatsapp’ ta büyük sorun


Twitter gündeminde trende giren Whatsapp dünya genelinde gündem haline geldi. Yaşanan değişimi sorun olup olmadığını anlamak için gizlilik bilgilerini değiştirmeye çalışanlar ise giriş yapmakta zorlanıyor ve erişim sağlamada güçlük çekiyor. Eski halinde bu tarz bilgiler kullanıcı tarafından değiştirilerek gizlenirken şimdi bilgilerini açık tutan kullanıcıların da çevrimiçi son görülme gibi bilgilerine erişilemiyor.

Whatsapp ’tan resmi bir açıklama gelmemesi ise kullanıcılar tarafından bunun bir problem mi yoksa yapılan yeni bir güncelleme mi olduğunu merak ediyor.

Sorun Whatsapp kaynaklı

WABetalnfo isimli Whatsapp bilgi paylaşma platformu konuya dair bunun bir sorun olduğunu ve silindiği takdirde geri giriş yapılamadığı konusunda kullanıcıları uyardı.


Son Güncelleme: 19.06.2020 23:02
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