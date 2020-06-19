Whatsapp' tan kullanıcıları şok edecek karar: "Çevrimiçi, yazıyor, son görülme tarihi" özellikleri kaldırıldı

Akıllı telefonların hayatımıza girmesinin ardından Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu Whatsapp kullanıcılarını şok eden bir değişikliğe imza attı. Sohbet ekranında yer alan mesajlaşılan kişiye ait son görülme, çevrimiçi bilgisi ve “yazıyor…” bilgisi birkaç saattir görünmüyor. Bu gelişme üzerine kullanıcılar merakla Whatsapp ne oldu? sorularına yanıt aramaya başladı.
Whatsapp’ ta büyük sorun
Whatsapp ’tan resmi bir açıklama gelmemesi ise kullanıcılar tarafından bunun bir problem mi yoksa yapılan yeni bir güncelleme mi olduğunu merak ediyor.
Sorun Whatsapp kaynaklı
WABetalnfo isimli Whatsapp bilgi paylaşma platformu konuya dair bunun bir sorun olduğunu ve silindiği takdirde geri giriş yapılamadığı konusunda kullanıcıları uyardı.