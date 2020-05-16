WhatsApp Video konferans özelliğini geliştirecek güncellemeyi yapıyor

WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile 50 kişiye kadar video konferans desteği vereceği, iddia edilmişti. Bugün ortaya çıkan bilgilere bakılırsa, WhatsApp bu güncellemeyi dağıtmaya başlıyor.

Güncellemeyi ne zman yapabileceğiz?

Şu an için söylenen sadece belirli ülkelere bu güncellemeyi kullanabileceği ortaya çıktı. WhatsApp beta programıyla da şu an için bu güncellemeyi almaya imkan vermiyor. Ancak firma beta programına katılmış kullanıcılarına öncelik sağlayabilir.

Gelen tahminler Mayıs ayı bitmeden, Messenger Rooms bağlantısının WhatsApp üzerine gelmesi yönünde. Peki ama bu güncelleme kullanıcılara nasıl yenilikler sağlayacak.ile birlikte bir anda büyüyen video konferans pazarında pay kapmak için elini çabuk tuttu.

WhatsApp güncellemesi ise, platforma üye olmayan kullanıcıları da Meseenger Rooms uygulamasına adapte etmeyi amaçlıyor. Buna göre mesajlaşma programı üzerinde bulunan bir Rooms bağlantısıyla, bu özel konferanslara katılmak mümkün olacak.

Messenger Rooms video konferans ile ne gibi yenilikler sağlıyor?

Yine, hem Instagram hem de WhatsApp üzerinden de bir Rooms sohbeti yapılabilecek. Facebook, Messenger Rooms özellikle ücretsiz olması, platforma üye olmadan da sohbet açılabilmesi ve en önemlisi süre sınırlaması bulunmamasıyla öne çıkıyor. Zoom ise sadece ücretli kullanıcılar için bir sınırsız toplantı imkanı sunuyor.