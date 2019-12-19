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WhatsApp'ta bu mesajı görürseniz dikkat! Uygulamanız çökebilir

WhatsApp'ta ortaya çıkan bir güvenlik hatası gönderilen bir mesajın uygulamayı çökertmesine neden olabiliyor. FakeApp denilen güvenlik açığı, özellikle grup sohbetlerinde görülüyor.

19 Aralık 2019 Perşembe 20:05
WhatsApp'ta bu mesajı görürseniz dikkat! Uygulamanız çökebilir

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta güvenlik açığı tespit edildi. Özellikle grup sohbetlerinde görülen ve FakeApp adı verilen bu açık uygulamanızı kullanılamaz hale getirerek çökertebiliyor.

Güvenlik yazılımı servisi Check Point, konuyla ilgili yaptığı açıklamada grup sohbetinde tek bir mesajla herkesin WhatsApp uygulamasını kullanılamaz hale getirebindiğinin mümkün olduğunu belirterek, bu güvenlik açığı nedeniylede  kullanıcıların savunmasız olduğuna dikkat çekti.

Peki, bu nasıl gerçekleşiyor? WhatsApp web arayüzü kullanıldığı sırada web tarayıcısının geliştirici paneli açıyor ve buradan "tüm grup üyeleri için bir çökme döngüsü" oluşturuluyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için de uygulamayı kaldırıp tekrar yüklemeniz gerekiyor. Tbi bununla birlikte sohbet geçmişiniz de silinmiş oluyor ve gruptan çıkmış oluyorsunuz.

FakeApp denilen güvenlik açığıyla uygulama geçen yıl da benzer bir sorun yaşamıştı. Grup sohbetlerinde yazılanların değiştirilmesine ve mesajların farklı şekilde görünmesine neden olan bu açıkla ilgili ise WhatsApp'tan her hangi bir açıklama yapmadı. 

Son Güncelleme: 19.12.2019 20:05
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