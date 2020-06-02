WhatsApp'tan çok beklenen özellik, kayıt işlemi artık tarih oldu!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcıların en çok beklediği yeni özelliği nihayetinde getirdi. Kullanıcılar, rehberinde kayıtlı olmayan bir kişiye mesaj penceresi açmak için önce kişiyi rehberine eklemek zorunda kalıyordu. O işlem WhatsApp'ta artık tarih oldu..

Kullanıcılar, platfroma gelen yeni özellik sayesinde konuşmak istediği kişiyle bundan sonra Whatsapp bağlantısı oluşturarak görüşmesini gerçekleştirebilecek. İşte; kişiyi rehberlerine kaydetmeden konuşma penceresi açabilmenin yolu..

NUMARANIN WHATSAPP'A KAYITLI OLMASI GEREKİYOR!

İlk olarak WhatsApp uygulaması üzerinden mesaj göndermek istediğiniz numaranın öncelikle WhatsApp'ta kayıtlı olması ve sizinde bundan emin olmanız gerekiyor. Rehbere kaydedilmemiş numaraya mesaj penceresi açmak için öncelikle WhatsApp bağlantısı oluşturun.

WhatsApp bağlantısı oluşturmak için de Android veya iOS uygulamalı telefonlarınızdan bir tarayıcı yardımıyla "https://wa.me/xxx" adresine gidin ve burada 'xxx' kısmına ülke kodu ile birlikte mesaj atmak istediğiniz telefon numarasını yazın.

Önek: https://wa.me/905331231212

Daha sonra çıkan sayfada, "Sohbete Başla" butonuna basın ve konuşmak istediğiniz kişiyle sohbete başlayın. Böylelikle konuşmak için kişinin rehberinizde kayıtlı olmasına gerek duymayacaksınız.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 19:12