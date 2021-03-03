Whatsapp'tan gizlilik sözleşmesi açıklaması geldi: Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar silinecek mi, son gün ne zaman?

Whatsapp, geçtiğimiz haftalarda yeni gizlilik sözleşmesi kapsamında kullanıcı verilerinin Facebook’a bağlı olan şirketler ile paylaşma şartı getirdi. Kullanıcılar gizlilik sözleşmesine tepki gösterinde getirilen şart ileri tarihe ertelenmişti. Bunun üzerine kullanıcılar Whatsapp’ın geri adım atacağını düşündü. Lakin Whatsapp’tan yeni açıklama geldi.

Gizlilik sözleşmesi ileri tarihe atıldı

Zorunlu gizlilik sözleşmesi 15 Mayısıs 2021 tarihine ertelendi. Kullanıcıların düşünmeleri için erteleme kararı veren Whatsapp, sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar için açıklama yaptı.

Yapılan açıklamlara göre Whatsapp kullanıcılarını yakın zamanda uyarmaya başlayacak. Yapılan açıklamalar kapsamında şu ifadelere yer verildi:

“Önümüzdeki haftalarda, WhatsApp’ta güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi içeren bir uyarı mesajı yayınlayacağız. Kullanıcılar bu bilgileri kendilerine uygun bir zamanda okuyabilecekler. Son olarak, WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız.”

Whatsapp’a rakip olan uygulamalar kullanıcılarının mesajlarına erişemediklerine dair açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine Whatsapp, uçtan uca şifreleme olmadığı sürece tüm mesajlara erişilebildiğini bildirdi. Tam açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

“Bir uygulama uçtan uca şifreleme özelliği sunmuyorsa varsayılan olarak mesajlarınızı okuyabilir… WhatsApp’ta kişisel mesajlar her zaman uçtan uca şifrelidir. Bu sayede WhatsApp kişisel mesajlarınızı okuyamaz ve dinleyemez.”

Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar uygulama içinde kısıtlamaya maruz kalacak

Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar eğer ki 15 Mayısıs’a kadar kabul etmez ise birkaç gün süre ile hesaplarına düşen mesaj ve aramaların bildirimini alacak lakin içeriğini göremeyecek ve cevaplandıramayacak. Dolayısıyla uygulamaya erişim kısıtlanacak.

Bunun yanı sıra sözleşmeyi kabul etmeyen hesaplar 120 gün “pasif” hale gelecek ve bu süre içinde sözleşmeyi kabul etme şansı olacak. Lakin 120 gün süre bitiminde aktif olmadığı takdirde tüm bilgiler silinecek. Sözleşmeyi kabul etmeyecek olan kullanıcılar Whatsapp geçmişlerini yedeklemedir.

Whatsapp gizlilik sözleşmesinin maddeleri

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

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