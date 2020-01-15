Wikipedia 2.5 yıl sonra yeniden erişime açıldı

Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde olarak göstermesi nedeniyle 29 Nisan 2017'de erişime kapatılan Wikipedia yaklaşık 2,5 yıl sonra tekrar erişime açıldı.

nin kaldırılması ile ilgili yapılan bireysel başvuruları değerlendiren Anayasa Mahkemesi,15 Ocak 2020 tarihinde söz konusu erişim engelinin "ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna" karar verdi.

Karar ilk olarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda hüküm ilan ederek durumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletti.

BTK, ise kendisine iletilen karar dorultusunda internet servis sağlayıcılarına durumu bildirdi ve Wikipedia'nın erişim engeli saat 10.30 itibarıyla kaldırılmış oldu