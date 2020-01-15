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Wikipedia 2.5 yıl sonra yeniden erişime açıldı

Anayasa Mahkemesi tarafından Wikipedia'nın yeniden açılması ile ilgili gerekçeli kararının BTK'ya iletilmesinden sonra internet servis sağlayıcıları Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 23:29
Wikipedia 2.5 yıl sonra yeniden erişime açıldı

Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde olarak göstermesi nedeniyle 29 Nisan 2017'de erişime kapatılan Wikipedia yaklaşık 2,5 yıl sonra tekrar erişime açıldı.

Erişim engelinin kaldırılması ile ilgili yapılan bireysel başvuruları değerlendiren Anayasa Mahkemesi,15 Ocak 2020 tarihinde söz konusu erişim engelinin "ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna" karar verdi. 

Karar ilk olarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda hüküm ilan ederek durumu  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletti.

BTK, ise kendisine iletilen karar dorultusunda internet servis sağlayıcılarına durumu bildirdi ve Wikipedia'nın erişim engeli saat 10.30 itibarıyla kaldırılmış oldu

Son Güncelleme: 15.01.2020 23:30
Anahtar Kelimeler:
Mahkeme KararıWikipediaErişim Engeli
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