İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113653
ALTIN
288.165
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7183
EURO
6.5821

Wikipedia açılıyor mu? Anayasa Mahkemesi Wikipedia hakkında kararını açıkladı!

Anayasa Mahkemesi (AYM) Türkiye'den erişim engeli bulunan Wikipedia hakkında kararını açıkladı. AYM, söz konusu internet sitesiyle ilgili ifade özgürlüğünün ihlal edildiği kanaatine vardı.

26 Aralık 2019 Perşembe 22:13
Wikipedia açılıyor mu? Anayasa Mahkemesi Wikipedia hakkında kararını açıkladı!

Kullanıcılar tarafınadn ücretsiz, reklamsız olarak intenet ansiklopedisi olarak bir çok dilde yazılan ve kâr amacı gütmeyen bir intenet sitesi olarak MediaWiki yazılımı kullanılarak hazırlanan Wikipedia'ya Türkye'den erişim engeli getirilmişti.

Wikimedia Vakfı, ise söz konusu erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunarak başvurusunda sitenin tamamına erişimin engellenmesi kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına yer verildi.

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ise, sitenin tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna 6'ya karşı 10 üyenin oyuyla karar verdi.

Türkiye'den Wikipedia'ya erişim engeli, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçe gösterilerek 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

Son Güncelleme: 26.12.2019 22:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 model yeni opel corsa tüm motor seçenekleriyle Avrupa’da tanıtıldı
2020 model yeni opel corsa tüm motor seçenekleriyle Avrupa’da tanıtıldı
Yerli ve milli YaaniMail E-Posta hizmeti başladı!
Yerli ve milli YaaniMail E-Posta hizmeti başladı!
Uçağı birbirine katan kadın yolcu hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemi
Uçağı birbirine katan kadın yolcu hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemi
Google arama motorundaki ekranı 360 derece çeviren gizli sürprizler
Google arama motorundaki ekranı 360 derece çeviren gizli sürprizler
Google desteksiz Huawei Mate 30 Pro, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor
Google desteksiz Huawei Mate 30 Pro, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor
Google 1 yıl içerisinde 32 uygulamanın fişini çekti
Google 1 yıl içerisinde 32 uygulamanın fişini çekti

Popüler Haberler

Turkcell arama ve mesaj dökümü nasıl çıkarılır? Turkcell eski arama kayıtları öğrenme
Kuruluş Osman Ertuğrul bey ne zaman gelecek? Ertuğrul Bey öldü mü, Kuruluş Osman dizisine katılacak mı?
Konut ve gayrimenkul yatırımı yapılacak en iyi şehirler
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Toki kura tarihleri belli oldu mu?
Ziraat Bankası ipotekli ihtiyaç kredisi şartları ve üst kullanım limiti
Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve harç ücretleri
SGK ilişiksizlik belgesi nedir? İlişiksizlik belgesi nereden, nasıl alınır?
Star tv Babil dizisi ne zaman başlayacak?
2019 Güneş tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulması tarihi ve zamanı
Girişimcilere devlet tarafından 15 bin TL faizsiz kredi desteği!
Mucize Doktor dizisi hangi gün yayınlanıyor? Mucize Doktor dizisi yayın günü, saati ve kanalı
Müge Anlı İle Tatlı Sert programı WhatsApp ihbar hattı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem diziye geri dönüyor mu? Deniz Çakır yeniden EDHo kadrosunda!
Adli Tıp Uzmanı nasıl olunur? Adli Tıp Uzmanı başvuru şartları
Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Baş Ağrısı İçin Okunacak Dualar
Organize İşler: Sazan Sarmalı 31 Aralık TV'de ilk kez Star TV'de yayınlanacak!
Elimi Bırakma dizisi bitti mi? Elimi Bırakma neden final yaptı?
2020 Yılı tapu harçları ne kadar oldu? İşte yeni yıl tapu harcı rakamları
Köye dönüş desteği için başvuru şartları nedir? Kimler köye dönüş desteğinden yararlanabilir? Köye dönüş deteği miktarı ve başvuru şartları
2020 SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.