Wikipedia açılıyor mu? Anayasa Mahkemesi Wikipedia hakkında kararını açıkladı!

Kullanıcılar tarafınadn ücretsiz, reklamsız olarak intenet ansiklopedisi olarak bir çok dilde yazılan ve kâr amacı gütmeyen bir intenet sitesi olarak MediaWiki yazılımı kullanılarak hazırlanan Wikipedia'ya Türkye'den erişim engeli getirilmişti.

Wikimedia Vakfı, ise söz konusu erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunarak başvurusunda sitenin tamamına erişimin engellenmesi kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına yer verildi.

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ise, sitenin tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna 6'ya karşı 10 üyenin oyuyla karar verdi.

Türkiye'den Wikipedia'ya erişim engeli, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçe gösterilerek 29 Nisan 2017'de engellenmişti.