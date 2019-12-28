Wikipedia kurucusu Jimmy Wales’den Türk bayraklı paylaşım

29 Nisan 2017’den bu yana erişim engeli bulunan Wikipedia hakkında müjdeli haberler gündeme gelmişti. Yargı süreci sonrasında konu kısa bir süre önce Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı. Mahkemenin ilk bölümünde Wikimedia Vakfı’nın yapmış olduğu başvuru talebi genel kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldü. Dün düzenlenen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda müjdeli karar çıktı.

Wikimedia kurucusundan Türk bayraklı paylaşım

6’ya karşı 10 oy sonucunda Wikipedia erişim engelinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmedildi. Böylelikle Wikipedia’ya erişim engelinin kaldırılacağı da müjdelenmiş oldu. AYM kararı sonrasında Wikipedia, İstanbul Boğazı’nda çektiği bir fotoğrafta ‘’Tekrar hoş geldin, Türkiye’’ diye yazdı.

Wikipedia neden erişime engellenmişti?

Wikipedia’ya verilen erişim engeli kararı 29 Nisan 2017 günü verilmişti. Erişim engeline gerekçe olarak ise Türkiye’yi çeşitli terör örgütü gruplarıyla aynı düzlemde gösteren yazıların platformda yer verilmesi gösterilmişti.