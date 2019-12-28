Wikipedia kurucusu Jimmy Wales’den Türk bayraklı paylaşım

29 Nisan 2017’den bu yana erişim engeli bulunan Wikipedia hakkında müjdeli haberler gündeme gelmişti. Yargı süreci sonrasında konu kısa bir süre önce Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı. Mahkemenin ilk bölümünde Wikimedia Vakfı’nın yapmış olduğu başvuru talebi genel kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldü. Dün düzenlenen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda müjdeli karar çıktı.
Wikimedia kurucusundan Türk bayraklı paylaşım
Wikipedia neden erişime engellenmişti?
Wikipedia’ya verilen erişim engeli kararı 29 Nisan 2017 günü verilmişti. Erişim engeline gerekçe olarak ise Türkiye’yi çeşitli terör örgütü gruplarıyla aynı düzlemde gösteren yazıların platformda yer verilmesi gösterilmişti.
Son Güncelleme: 28.12.2019 17:38