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Wikipedia Türkiye yasağı kalkacak mı? Görüşme tarihi ne zaman?

Dünya çapında dijital ansiklopedi olarak bilinen Wikipedia 29 Nisan 2017 tarihinde ülkemizde yasaklanmıştı. Wikipedia Türkiye yasağı kalkacak mı? Görüşme tarihi ne zaman? Anayasa Mahkemesi Genel Kurul toplantısında erişim engeli ile ilgili tekrar görüşülecek.

26 Aralık 2019 Perşembe 08:41
Wikipedia Türkiye yasağı kalkacak mı? Görüşme tarihi ne zaman?

2017 yılında Türkiye’de yasaklanan dijital ansiklopedi Wikipedia’nın önümüzdeki görüşmelerden sonra yeniden erişime açılacağı konuşuluyor. Anayasa Mahkemesi Genel Kurul’da Wikipedia hakkında görüşülecek olan tarih belirlendi.

Yasağın kaldırılması için Wikimedia Vakfı başvuruda bulundu. Eylül ayında görüşmeler sonrası Anaysa Mahkemesi karara varılması için Genel Kurula konuyu sevk etti. Yaklaşık 3 yıldır Türkiye’de erişim yasağı olan Wikipedia’nın yasağının kalkması bekleniyor.

Genel Kurul görüşmeleri ve yasağın kaldırılması talebi 26 Aralık 2019 tarihinde değerlendirilecek. Değerlendirmenin olumlu olacağı ve Wikipedia’nın tekrar erişime açılacağı düşünülüyor.

Bu görüşmeden önce düzenlenen görüşmenin ilk duruşmasında alınan sonuç şu olmuştu:

“Başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 28’inci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası uyarınca Genel Kurula sevki”ne kararı verildi.”

Alınan bu karardan sonra Gelen Kurul 26 Aralık 2019 tarihinde başvuruyu inceleyecek. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye’de uzun süredir erişim engeli olan ve gündemden düşmeyen Wikipedia ile ilgili bir sonuca varacak. Başvurunun değerlendirilmesinden sonra alınan karar açıklanacak.

Wikipedia Neden Yasaklandı?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkça kullanılan dijital ansiklopedi Wikipedia 2017 yılında ülkemizde yasaklandı. Bunun nedeni Wikipedia üzerinden İngilizce olarak yayınlanan “Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi” ve “Devlet Destekli Terörizm” başlıklı içeriklerinde Türkiye’yi terör destekleyen ülke olarak göstermeleri oldu.

Yayınlanan bu içeriklerden sonra Bilgi Teknoloji Kurumu, Wikipedia’dan bu içeriklerin kaldırılmasını istemişti. Ancak Wikipedia içerikleri kaldırmamıştır. Wikipedia tarafından içerikler kaldırılmayınca 29 Nisan 2017 tarihinde siteye erişim engeli kararı alınmış ve bu karar yaklaşık 3 yıldır devam etmektedir.

Son Güncelleme: 26.12.2019 08:41
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