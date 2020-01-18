İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121475
ALTIN
294.725
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6632
EURO
6.5369

Wikipedia'da neler değişti? 2 Yıldır girilmeyen Vikipedi'de yaşanan değişiklikler

Kullanıma kapalı olan Wikipedia'da biz yokken neler değişti? Wikipedia'ya gelen yeni güncelleme ile gelen özellikler neler? Wikipedia 2 yıl önce neden kapanmıştı.

18 Ocak 2020 Cumartesi 00:14
Wikipedia'da neler değişti? 2 Yıldır girilmeyen Vikipedi'de yaşanan değişiklikler

KULLANAMADIĞIMIZ WİKİPEDİA’DA NELER DEĞİŞTİ

Wikipedia Türkiye’de erişime açılıyor. Anayasa Mahkemesinin aldığı kara göre wikipedia artık kullanıma açık. 29 Nisan 2017’den beri Türkiye’de erişim wikipedia’ya kapalı. Bu geçen zamanda Wikipedia’da neler değişti.

Erişime kapatılan Wikipedia’yı hak ihlali olarak varsayan Anayasa Mahkemesinin gerekçesi, resmi gazeteler aracılığı ile halka duyuruldu. Wikipedia’nın yeniden açılması için düzenlemeler başladı

Bizim erişimimizin bulunamadığı zamandan itibaren Wikipedia’ya  pek çok teknik güncelleme yapıldı. Ve bu güncellemelerin yanı sıra kullanıcı alışkınlıklarını değiştirecek birtakım yenilikler yapıldığı da duyurdu.  

ÖN İZLEME ÖZELLİĞİ

Wikiğedia’ya gelen güncellemenin bir diğer özelliği ise ön izleme. Bu yöntem sayesinde makalenin konusu anlayarak tıklayıp, tıklamama kararı da verebilecek. Bu özelliğin sunduğu şey kısaca bir wikipedia sayfasında metin içinde bulunan hyberlink’li yani mavi renkli kelimelerin üzerine tıklamak yerine imleci sadece üstünde tutarak sayfanın özetini okuyabilecek.

MOBİL İÇİN KARANLIK MOD

Yeni gelen güncellemenin başka bir özelliği ise İphone ve İpad kullanıcılarının kullanabileceği ‘’dark mode’’ yani ’’karanlık mod’’ özelliği. Bu özellik sayesinde güzel bir oranda pil tasarrufu yapılabiliyor.

"TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİK" KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Geçtiğimiz dönemlerde Wikipedia Facebook sayfası üzerinden #WeMissTurkey hasthagi ile bir kampanya başlatmıştı.

WIKIPEDIA NEDEN KAPANDI

Suriye iç savaşına dış müdahaleler ve devlet destekli terörizm başlılarında Türkiye hakkında yer alan bilgiler ve içerikleri sebebiyle 2017 yılında erişime kapatılmıştı.

Son Güncelleme: 18.01.2020 00:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk bilim insanından gurur verdiren başarı; Betül Kaçar NASA'ya kabul edildi
Türk bilim insanından gurur verdiren başarı; Betül Kaçar NASA'ya kabul edildi
WhatsApp, reklam gösterme işini askıya aldı
WhatsApp, reklam gösterme işini askıya aldı
Apple iPhoneları yavaşlatıyor mu?
Apple iPhoneları yavaşlatıyor mu?
Yerli otomobilin yetenekleri ve özellikleri ile ilgili yeni video paylaşıldı!
Yerli otomobilin yetenekleri ve özellikleri ile ilgili yeni video paylaşıldı!
Wikipedia 2.5 yıl sonra yeniden erişime açıldı
Wikipedia 2.5 yıl sonra yeniden erişime açıldı
Instagram, Web Sürümüne direct mesaj özelliğini ekledi
Instagram, Web Sürümüne direct mesaj özelliğini ekledi

Popüler Haberler

Vuslat Fırat öldü mü? Yeni bölümde olacak mı? Baran Bölükbaşı Vuslat dizisinden neden ayrıldı?
50m2 dizisi ne zaman yayınlanacak? Netflix 50m2 oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Kanal İstanbul projesinin maliyeti ne kadar? Kanal İstanbul yapımı ne kadara mal olacak?
Gülistan Doku nerede, bulundu mu? Kayıp Gülistan Doku'nun son görüntüleri
2020 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? Şubat 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Türkler Geliyor filmi oyuncuları ve konusu - Türkler geliyor filmi fragmanı ve yaş sınırı
Rahşan Ecevit kaç yaşındaydı, ölüm nedeni ne? Rahşan Ecevit neden öldü?
The Stranger yeni sezon fragmanı yayınlandı!
House of Dragon dizisi ne zaman başlayacak? Game of Thrones'un yeni versiyonu Ejderha’nın Evi dizisinden yeni haber
Pubg yeni haritası olan Karakin tanıtımı yapıldı!
2020 bayram ikramiyelerine zam geldi mi, ne kadar oldu? 2020 Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenir?
Zemheri ne demektir? TDK Zemheri kelimesi ne anlama geliyor?
Sefirin Kızı Dudu kimdir? Gerçek adı nedir? İlayda Ildır hakkında bilgiler
Güvercin dizisi final mi yapacak? Gelişmeler izleyiciyi tedirgin ediyor!
Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa öldü mü? Tahsin Paşa geri dönüyor!
Discovery'den yeni program Dönüşsüz Yol! Dönüşsüz Yol ne zaman başlıyor?
2020 zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli fark ödemeleri ne zaman yatırılacak?
Far Cry 6 oyunu ne zaman çıkacak?
Konya Şehir Hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
Marvel yeni filmi Black Widow film fragmanı yayınlandı
Domuz gribi belirtileri, tedavisi ve korunma yöntemleri neler? Domuz gribi nasıl ve nereden bulaşır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.