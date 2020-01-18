Wikipedia'da neler değişti? 2 Yıldır girilmeyen Vikipedi'de yaşanan değişiklikler

KULLANAMADIĞIMIZ WİKİPEDİA’DA NELER DEĞİŞTİ

Wikipedia Türkiye’de erişime açılıyor. Anayasa Mahkemesinin aldığı kara göre wikipedia artık kullanıma açık. 29 Nisan 2017’den beri Türkiye’de erişim wikipedia’ya kapalı. Bu geçen zamanda Wikipedia’da neler değişti.

Erişime kapatılan Wikipedia’yı hak ihlali olarak varsayan Anayasa Mahkemesinin gerekçesi, resmi gazeteler aracılığı ile halka duyuruldu. Wikipedia’nın yeniden açılması için düzenlemeler başladı

Bizim erişimimizin bulunamadığı zamandan itibaren Wikipedia’ya pek çok teknik güncelleme yapıldı. Ve bu güncellemelerin yanı sıra kullanıcı alışkınlıklarını değiştirecek birtakım yenilikler yapıldığı da duyurdu.

ÖN İZLEME ÖZELLİĞİ

MOBİL İÇİN KARANLIK MOD

Wikiğedia’ya gelen güncellemenin bir diğer özelliği ise ön izleme. Bu yöntem sayesinde makalenin konusu anlayarak tıklayıp, tıklamama kararı da verebilecek. Bu özelliğin sunduğu şey kısaca bir wikipedia sayfasında metin içinde bulunan hyberlink’li yani mavi renkli kelimelerin üzerine tıklamak yerine imleci sadece üstünde tutarak sayfanın özetini okuyabilecek.

Yeni gelen güncellemenin başka bir özelliği ise İphone ve İpad kullanıcılarının kullanabileceği ‘’dark mode’’ yani ’’karanlık mod’’ özelliği. Bu özellik sayesinde güzel bir oranda pil tasarrufu yapılabiliyor.

"TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİK" KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Geçtiğimiz dönemlerde Wikipedia Facebook sayfası üzerinden #WeMissTurkey hasthagi ile bir kampanya başlatmıştı.

WIKIPEDIA NEDEN KAPANDI

Suriye iç savaşına dış müdahaleler ve devlet destekli terörizm başlılarında Türkiye hakkında yer alan bilgiler ve içerikleri sebebiyle 2017 yılında erişime kapatılmıştı.