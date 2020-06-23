Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Türkiye'de Satışa Çıktı

Salgın nedeniyle oyunun çıkma tarihi ertelense de oyuna özel oyun konsolu satışa çıktı. Türkiye’de de satışa çıkan Xbox One X Cyberpunk 2077 fiyatı belli oldu. Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition'ın fiyatı dudak uçuklattı.

Yeni Özel Oyun Konsolu Xbox One X Özellikleri

Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Fiyatı

Özel tasarımı ile diğerlerinden farklı olan oyun konsolu, Cyberpunk 2077 özel olarak kaplanmıştır. Karanlıkta özel panelleri sayesinde parlama özelliği de bulunan oyun konsolu tasarımı ve görünüşü ile diğerlerinden farklı.

Türkiye’de satışa sunulan oyun konsolunun fiyatı dudak uçuklattı. Fiyatı nedeniyle oyunseverlerin geri çekilmesine neden oldu. Oyun konsolu özel tasarımlı olduğu için aslında koleksiyonluk bir oyun konsolu olma özelliği de taşımaktadır. Türkiye’deki satış fiyatı 8,813 TL’dir. İlk satış fiyatının ardından bazı mağazalar indirim yaptı ve fiyatını 4,599 TL ye düşürdü.