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Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Türkiye'de Satışa Çıktı

Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Türkiye'de satışa çıktı. Oyundan önce oyuna özel oyun konsolu Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition çıktı. Oyun konsolunun fiyatı dudak uçuklattı.

23 Haziran 2020 Salı 19:26
Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Türkiye'de Satışa Çıktı
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Salgın nedeniyle oyunun çıkma tarihi ertelense de oyuna özel oyun konsolu satışa çıktı. Türkiye’de de satışa çıkan Xbox One X Cyberpunk 2077 fiyatı belli oldu. Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition'ın fiyatı dudak uçuklattı.

Yeni Özel Oyun Konsolu Xbox One X Özellikleri


Özel tasarımı ile diğerlerinden farklı olan oyun konsolu, Cyberpunk 2077 özel olarak kaplanmıştır. Karanlıkta özel panelleri sayesinde parlama özelliği de bulunan oyun konsolu tasarımı ve görünüşü ile diğerlerinden farklı.

Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Fiyatı

Türkiye’de satışa sunulan oyun konsolunun fiyatı dudak uçuklattı. Fiyatı nedeniyle oyunseverlerin geri çekilmesine neden oldu. Oyun konsolu özel tasarımlı olduğu için aslında koleksiyonluk bir oyun konsolu olma özelliği de taşımaktadır. Türkiye’deki satış fiyatı 8,813 TL’dir. İlk satış fiyatının ardından bazı mağazalar indirim yaptı ve fiyatını 4,599 TL ye düşürdü.


Son Güncelleme: 23.06.2020 19:26
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