Xbox One X Cyberpunk 2077 paketini açıkladı

Yılın en çok merak edilen ve beklenen oyunlarından olan Cyberpunk 2077 sonbahar döneminde piyasaya çıkacak, Cyberpunk 2077 için konsol paketleri de hazırlanıyor. Microsoft ve CD Project Red konu ile ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Xbox One X Cyberpunk 2077 oyunculara neler sunacak?

Xbox One X Cyberpunk 2077 adıyla duyurulan yeni Xbox konsolunun dikkat çeken kısmı oyunun renk temasını üzerinde taşıyor olması karanlıkta parlayan detaylara sahipolan oyunda, oyunla ilgili bazı görseller ise üzerine lazerle işlenmiş durumda.

Kutuda yer alan tek kontrolcü gri ve siyah renk temalarına dikkat çekmiş. Yine üzerinde lazer işlemeler görünüyor. Xbox One X Cyberpunk 2077 için henüz bir fiyat bilgisi paylaşılmazken, 399$ civarında olacağı tahmin ediliyor.

Açık dünya rol yapma oyunu olan Cyberpunk 2077 ise bilindiği üzere Nisan ayında piyasaya çıkması beklenirken sürpriz bir kararla 17 Eylül tarihine ertelenmişti. Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi Haziran ayında piyasada olacak fakat oyuncuların Eylül ayına kadar beklemesi gerekecek.



