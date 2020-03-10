Xiaomi'den sürpriz güncelleme

Ülkemizde yaygın kullanılan telefon modellerinden biri olan Xiamoi Mi A2 Lite için Android 10 güncellemesi duyuruldu. Yeni güncelleme birçok yeniliği de beraberinde getirdi. Son dönemlerde popüler olan karanlık mod ve yeni navigasyon özellikleri de var.



Gelişmiş gizlilik ayarları konusunda daha hassas olacak olan güncellemenin çok kısa bir süre içinde tüm telefonlarda görülmesi bekleniyor.

Güncellemeyi yapmayı bilmiyorsanız Ayarlar>Telefon Hakkında>Sistem Güncelleme bölümünden güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.



Xiamoi Mi A2 Lite telefonu ülkemizdeki fiyatı yaklaşık 1.200 TL civarında.