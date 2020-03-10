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Xiaomi'den sürpriz güncelleme

Xiaomi, bazı telefonları için sessiz sedasız dev bir güncelleme dağıtmaya başladı. İşte güncelleme sonrası çehresi değişecek o telefon...

10 Mart 2020 Salı 16:14
Xiaomi'den sürpriz güncelleme

Ülkemizde yaygın kullanılan telefon modellerinden biri olan Xiamoi Mi A2 Lite için Android 10 güncellemesi duyuruldu. Yeni güncelleme birçok yeniliği de beraberinde getirdi. Son dönemlerde popüler olan karanlık mod ve yeni navigasyon özellikleri de var. 

Xaomi'den sürpriz güncelleme
Gelişmiş gizlilik ayarları konusunda daha hassas olacak olan güncellemenin çok kısa bir süre içinde tüm telefonlarda görülmesi bekleniyor. 

Xaomi'den sürpriz güncelleme

Güncellemeyi yapmayı bilmiyorsanız Ayarlar>Telefon Hakkında>Sistem Güncelleme bölümünden güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.

Xaomi'den sürpriz güncelleme
Xiamoi Mi A2 Lite telefonu ülkemizdeki fiyatı yaklaşık 1.200 TL civarında. 

Son Güncelleme: 10.03.2020 16:21
Anahtar Kelimeler:
Yeni GüncellemeSon GüncellemeXaomi
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