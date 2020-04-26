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Xiaomi'den yeni nesil elektrikli bisiklet

Xiaomi, akıllı telefon piyasasının önemli oyunculardan biri olmasına rağmen, şirketin elektrikli bisiklet alanında yapmış olduğu çalışmalar sonrası sektörde önemli bir pazar payı var.

26 Nisan 2020 Pazar 18:12
Xiaomi'den yeni nesil elektrikli bisiklet

Xiaomi yeni katlanabilir elektrikli bisiklet modeli olan Himo Z16 Youpin platformunda ortaya çıktı. Görünümü ile dikkat çeken tasarıma sahip olan bisiklet özellikleriyle de iddialı görünüyor.

Himo Z16 özellikleri
Elektrikli bisikletler, İnsanların kalabalık şehirlerde ve sıkışan trafikler arasında ulaşımlarını kolaylaştıracak en büyük yardımcılarından biri.

Xiaomi'den yeni nesil elektrikli bisiklet

Xiaomi, daha önce indiegogo üzerinde de kampanya açtığı tasarım ödüllü Himo H1’in bir üst modeli Z16 ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. H1 daha küçük ve modüler bir katlanır modeldi. Z16 ise aynı çizgi üzerinden daha da büyük bir gövde üzerine tasarlanmış.

Elektrikli bisiklet Z16 tam olarak şarj edildiğinde 55 km menzil imkanı sağlıyor. Ancak, bu menzili daha da uzatmak için pedal desteği de tercih edilebilir. Bu pedal desteğiyle 80 km’ye kadar menzili uzatmak mümkün oluyor. Bisiklet şarjı bittiğinde de, normal bir bisiklet gibi işlevine devam edebiliyor.

Xiaomi'den yeni nesil elektrikli bisiklet

Bisikletin pil ömrünü ve yaptığı km gibi bilgileri takip ettiğiniz bir LED ekranı bulunuyor. Bu ekran da IPX7 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Bisikletin şu an için fiyatı 352 dolar olarak belirlenmiş durumda.
 

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Akıllı TelefonTeknolojiXiaomiElektrikliBisiklet
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