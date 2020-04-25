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Xiaomi duyurdu Redmi Note 9 tanıtım tarihi belli oldu

Xiaomi sonunda duyurdu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Xiaomi, Redmi Note 9'un 30 Nisan'da tanıtılacağı duyuruldu.

25 Nisan 2020 Cumartesi 21:59
Xiaomi duyurdu Redmi Note 9 tanıtım tarihi belli oldu

Xiaomi'nin satış rakamlarında oldukça iyiiyi bir grafik elde ettiği Redmi Note serisine yeni bir telefon daha ekleniyor.

Xiaomi'nin Redmi Note 9 üzerinde uzun süredir çalıştığı bilinen bir gerçek, resmi Twitter hesabından telefonun 30 Nisan'da tanıtılacağını açıkladı. M2003J15SC model numarasına sahip telefon, Çin'de ise Redmi 10X adıyla satışa çıkarılacak.

Xiaomi duyurdu Redmi Note 9 tanıtım tarihi belli oldu

Daha önce çıkan söylentilere göre Redmi Note 9, 6,53 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 çözünürlüğünde FHD+ ekrana sahip olacağı söylenmişti.

Gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alacak telefonda, auroca 6GB RAM kapasitesi bulunacak.
48MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9'un ön kısmında ise 13MP'lik tek bir kamera bulunuyor.

Son olarak telefonda, 18W hızlı şarj destekli 5.020 mAh batarya bulunacağı söyleniyor. Redmi Note 9 hakkında daha fazla bilgiyi, 30 Nisan tarihinde sizlerle paylaşacağız.

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Akıllı TelefonXiaomiNote 9Redmi
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