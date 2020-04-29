Xiaomi Mi 10 Lite fiyatı belli oldu! beklentileri boşa çıkardı

Uygun fiyatlarıyla bilinen Xiaomi 30 Nisan'da Mi 10 Lite modelini tanıtımını yapacak. Xiaomi Mi 10 Lite isminden de anlaşılabileceği üzere Mi 10'un biraz değiştirilmiş bir versiyonu.

Mi 10 Lite'ın fiyatı da netlik kazandı.

Xiaomi yarın satışa sunacağı Mi 10 Lite için belirlemiş olduğu 320 euro'luk etiket fiyatı ile beklentilerin üzerinde kaldı. Bu etiket ilk bakıldığında düşük gibi görünse de. Ülkemizdeki karşılığı muhtemelen 3200 TL gibi bir etikete denk gelecektir.

Mi 10 Lite her ne kadar "lite" versiyon gibi bir imaj versede özellikleri itibariyle gayet sağlam bir telefon olarak görünüyor. Fakat yine de fiyatının 300 euro'nun üzerinde olması tahmin edilemiyordu.

Bu telefon ülkemizde muhtemelen 3500 TL civarında etiketle satılacaktır. Çünkü genel itibariyle telefonların ülkemizdeki fiyatı belirlenirken yurt dışı fiyatı 10 ile çarpılarak TL'ye çevriliyor.