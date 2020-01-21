Xiaomi Mi 10’un tasarımı belli oldu! Xiaomi Mi 10 görünümü ve özellikleri

Xiaomi yakında piyasaya süreceği Mi 10 modellerinin tasarımlarını yayınladı. Mi 10 modellerinin özellikleri ve tasarımlarının nasıl olacağı merakla bekleniyor. Xiaomi son yıllarda çıkardığı telefonlarla özellikle Türkiye piyasasında büyük ses getirmeyi başardı.
Yeni modellerin arkasına ise dikey bir şekilde duran 3 kamera ve sağ tarafta makro kamera ile birlikte LED flaş yer alıyor. Mi 10 modellerinin tanıtımı Şubat ayının ikinci haftasında yapılacak. Mi 10’da 5G teknolojisi ve 108 MP kamera olması bekleniyor. Xiaomi Mi 10 modelleri büyük bir merakla bekleniyor.
Son Güncelleme: 21.01.2020 13:52