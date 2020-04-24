Xiaomi Mi A3, için yeni güncelleme geliyor

Xiaomi Mi A3, Yeni Android 10 Güncellemesi!

Reddit'te yapılan bilgilendirmeye göre, bazı Xiaomi Mi A3, dördüncü kez Android 10 güncellemesi yapıyor. Cihazlara karanlık tema ile birlikte geliştirilmiş gizlilik kontrolleri gibi özellikler bir kez daha getiriliyor.

Güncelleme paketinin boyutu özellikle kullanıcıları memnun edecek nedeni ise, güncelleme paketinin sadece 32 MB olduğu açıklandı. Bu en son gelen 1.33 GB boyutundaki güncelleme kıyaslandığında oldukça düşük boyutta olduğu görünüyor. Yeni güncellemenin sadece hataları düzeltmek için yapıldığı belirtildi.

Kullanıcıların yapması gereken çok kolay cihazınızın ayarlar bölümünden yazılım güncelleme alanına giderek yeni güncellemeyi kontrol etmeniz yeterli oalcak.

Xiaomi Mi A3, damla çentikli 6.3 inçlik OLED ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 yonga setinden alan Xiaomi Mi A3'de 2 GB RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Xiaomi Mi A3'ün çentiğinde bir adet 32 megapiksellik ön kamera sensörü bulunuyor. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer alıyor.

