xiaomi mi band 5 kullanıcıları ile buluşuyor

Xiaomi Mi Band serisi ile başarıyı yakalayan Xiaomi, Mi Band 1 serisi ile başlayan serüvenine ekransız akıllı bileklik deneyimi yaşatırken, teknolojinin ilerlemesi ile Mi Band2 ve Mi Band 3 serisi ile devam etti. Mi Band 4'de amoled ekrana geçiş yapan Xiaomi, şimdi yeni serisi ürünü ile Mi Band 5'in tanıtımı hakkında ilk ip uçlarını verdi.

Tanıtım tarihi açıklandı

Gelen bilgilere göre Xiaomi, 3 Nisan'da Xiaomi Smart Inn Mi Fan Festival adında bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Xiaomi en yeni akıllı bilekliği Mi Band 5'i tanıtılacak.



Mi Band 5'in özellikleri hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak tahminlere göre Xiaomi Mi Band 5 1.2 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağı ve Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliğinin 25 dolardan satışa çıkması bekleniyor.