Xiaomi Mi den, yep yeni Mi Smart PTZ

Çindevi, yeni duyurulan Mi Smart PTZ ürünü için akıllı ev sistemleri ve ev aletlerinin pir parçası olarak kullanıcılarınları olarak hizmet verecek, yani evinizi uzaktan izlemek hatta yasa dışı giriş konusunda bilgilendirme amacı ile de kullanılabiliyor. Xiaomi Mi Akıllı Kamera PTZ Pro ise bu serinin en son sürümü, bu sürümde dikkate alınması gereken bir diğer eklenti, daha fazla Bluetooth ağ geçidi işlevine sahip olması ve Çift bantlı Wi-Fi’yi (2.4GHz + 5GHz) desteklemesi. Aynı zamanda AI insan algılama özelliğine sahip 3 megapiksel kamera ve panorama taraması ile 360 ​​derece görüş alanı sunuyor. Yeni Model Mi Smart PTZ yaklaşık 35 dolar fiyat ile kullanıcılara sunulması beklenirken şuan ön rezeryasyon olarak satın alınabiliyor