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Xiaomi Mi den, yep yeni Mi Smart PTZ

Xiaomi, Bugün Mi Festival etkinliğine çeşitli yeni ürünler ile açılış konferansına ev sahipliği yapıyor. Piyasaya sürülen çeşitli ürünler arasında Mi Smart PTZ kameralar bulunuyor.

03 Nisan 2020 Cuma 18:19
Xiaomi Mi den, yep yeni Mi Smart PTZ

Çin teknoloji devi Xiaomi, yeni duyurulan Mi Smart PTZ ürünü için akıllı ev sistemleri ve ev aletlerinin pir parçası olarak kullanıcıların güvenlik kameraları olarak hizmet verecek, yani evinizi uzaktan izlemek hatta yasa dışı giriş konusunda bilgilendirme amacı ile de kullanılabiliyor. Xiaomi Mi Akıllı Kamera PTZ Pro ise bu serinin en son sürümü, bu sürümde dikkate alınması gereken bir diğer eklenti, daha fazla Bluetooth ağ geçidi işlevine sahip olması ve Çift bantlı Wi-Fi’yi (2.4GHz + 5GHz) desteklemesi. Aynı zamanda AI insan algılama özelliğine sahip 3 megapiksel kamera ve panorama taraması ile 360 ​​derece görüş alanı sunuyor. Yeni Model Mi Smart PTZ  yaklaşık 35 dolar fiyat ile kullanıcılara sunulması beklenirken şuan ön rezeryasyon olarak satın alınabiliyor

Son Güncelleme: 03.04.2020 18:21
Anahtar Kelimeler:
GüvenlikTeknolojiKameraXiaomiSmart Mi PTZ
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