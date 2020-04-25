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Xiaomi, selfie kamerasında sınırları zorluyor

Xiaomi ülkemizde oldukça beğenilen ve tercih edilen bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde oldukça başarılı bir yükseliş yakalayan şirketin yeni hamlesi oldukça çılgınca ve dikkat çekici duruyor. Yeni ortaya çıkan patent görsellerine göre Xiaomi çok ilginç bir selfie kamerası ile karşımıza çıkabilir.

25 Nisan 2020 Cumartesi 15:21
Xiaomi, selfie kamerasında sınırları zorluyor

Şaşırtıcı selfie kamera
Bildiğiniz gibi teknoloji devleri telefonlarında farklı farklı tasarımları sürekli denemeye devam ediyor. Bunlar arasında tasarım konusunda en çok değişime uğrayan şey şüphesiz kameralar. Kameraların kurulumu, lensleri sensörleri, boyutları ve benzeri her şeyi değişiklik gösterebiliyor. Çok fazla seçenek olduğu için neredeyse en popüler markaların imza kamera kurulumları bulunuyor.

Örneğin bir ara Pop-up yani açılar kameralı telefonlar karşımıza çıkmıştı, onun yanında başta Asus olmak üzere birkaç modelde Flip-up yani dönebilen kameralı telefonlara şahit olduk. Bir akım şeklinde başlayan bu kameralar zamanla kendisini başka popüler akımlara bıraktı. Şimdi ise ekran altı kamera teknolojilerinden bahsediliyor.

Xiaomi, selfie kamerasında sınırları zorluyor

Dediğimiz gibi kamera çok fazla tasarım değişikliğine uğrayan telefon özelliği olduğu gözle görünen bir gerçek. İşte Xiaomi’nin dikkat çekici selfie kamerası tasarımı da tam noktada karşımıza çıkıyor. Patent sızıntısıyla gündemimize giren kamera tasarımı oldukça dikkat çekici görünüyor. Ekranın üst kısmını bölen ve açılabilen bir kamera kurulumu gördüğümüz patent görselleri gerçekten de çılgınca şeylerin olabileceğini gösteriyor.

Kıvrılma hareketi için ekrandan ayrılan bu parça, ekran ve kameranın birleşme yerinde nasıl bir görünüm kazanacak şuan bilinmiyor. Çünkü birleşme noktasında görüntü kayıpları olabilir ve şirketin bu tarz bir şeyi kabul edeceğini düşünülmüyor.

Xiaomi, selfie kamerasında sınırları zorluyor

Yine de söz konusu mekanizmanın sağlamlığı konusunda da şüpheler elbetteki var. Bu bir patent ve Xiaomi‘nin sonraki kamera hamlesi olmayabilir ancak söz konusu patent eğer gerçek olursa selfie kamerası noktasında oldukça ilginç bir tasarım ile karşılaşmış olacağız.

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