Xiaomi yeni modellerini tanıttı! işte Red Mi Note 9 Pro ve Red Mi Note 9 Pro Max:

Redmi Note 9 Pro ve Pro Max teknik özellikler bakımından neredeyse aynı segmentte gibi görünse de dış görünüş ve kamera tarafında önemli farklılıklar olduğu görüldü.

Redmi Note 9 Pro Max’ta en dikkat çeken unsur 64MP ile güçlendirilmiş kamera. 64MP’lik ana kameraya 8MP ultra geniş açı, 5MP’lik makro ve 2MP’lik derinlik sensorü bulunmakta. Telefonun ön kamerası ise.

Redmi Note 9 Pro Max, 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama hafızası seçeneklerine sahip. Android 10 işletim sistemi kullanacak olan telefonda Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisi önemli bir özellik. parmak izi okuyucuysa telefonun yan tarafında olacak.



Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı henüz belli olmayan ama 25 Mart'ta Hindistan'da satışı başlayacağı açıklanan Redmi Note 9 Pro Max'un ilk fiyatları şu şekilde:

Redmi Note 9 Pro Max 6/64 GB – 200 dolar (yaklaşık 1,260 TL)

Redmi Note 9 Pro Max 6/128 GB – 228 dolar(yaklaşık 1,430 TL)

Redmi Note 9 Pro Max 8/128 GB – 255 dolar (yaklaşık 1,600 TL)

Kısaca teknik özellikler ise şöyle:

Ekran: 6,67 inç FHD+ LCD

İşlemci: Snapdragon 720G



RAM: 6 GB / 8 GBDepolama: 64 GB / 128 GBİşletim sistemi: Android 10Ön kamera: 32 MPArka kameralar: 64 MP (Isocell GW1) + 8 MP ultra geniş açı + 5 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlikBatarya: 5.020 mAh