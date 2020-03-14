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Xiaomi yeni modellerini tanıttı! işte Red Mi Note 9 Pro ve Red Mi Note 9 Pro Max:

Xiaomi bugün yeni Xaomi'nin alt markası olan Redmi Note modellerini tanıttı. Şirketin Redmi Note 9 ve Note 9 Pro modelinin tanıtması beklenirken, Xiaomi bir sürpriz yaparak Redmi Note 9 ve Note 9 Pro Max modellerini kullanıcıların beğenisine sundu.

14 Mart 2020 Cumartesi 14:26
Xiaomi yeni modellerini tanıttı! işte Red Mi Note 9 Pro ve Red Mi Note 9 Pro Max:

Redmi Note 9 Pro ve Pro Max teknik özellikler bakımından neredeyse  aynı segmentte gibi görünse de dış görünüş ve kamera tarafında önemli farklılıklar olduğu görüldü. 

Redmi Note 9 Pro Max’ta en dikkat çeken unsur 64MP ile güçlendirilmiş kamera. 64MP’lik ana kameraya 8MP ultra geniş açı, 5MP’lik makro ve 2MP’lik derinlik sensorü bulunmakta. Telefonun ön kamerası ise. 
Redmi Note 9 Pro Max, 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama hafızası seçeneklerine sahip. Android 10 işletim sistemi kullanacak olan telefonda Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisi önemli bir özellik. parmak izi okuyucuysa telefonun yan tarafında olacak.

Xaomi yeni modellerini tanıttı! işte Red Mi Note 9 Pro ve Red Mi Note 9 Pro Max:
Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı henüz belli olmayan ama  25 Mart'ta Hindistan'da satışı başlayacağı açıklanan Redmi Note 9 Pro Max'un  ilk fiyatları şu şekilde:

Redmi Note 9 Pro Max 6/64 GB – 200 dolar (yaklaşık 1,260 TL) 
Redmi Note 9 Pro Max 6/128 GB – 228 dolar(yaklaşık 1,430 TL)
Redmi Note 9 Pro Max 8/128 GB – 255 dolar (yaklaşık 1,600 TL)

Xaomi yeni modellerini tanıttı! işte Red Mi Note 9 Pro ve Red Mi Note 9 Pro Max:

Kısaca teknik özellikler ise şöyle:
Ekran: 6,67 inç FHD+ LCD
İşlemci: Snapdragon 720G

RAM: 6 GB / 8 GB
Depolama: 64 GB / 128 GB
İşletim sistemi: Android 10
Ön kamera: 32 MP
Arka kameralar: 64 MP (Isocell GW1) + 8 MP ultra geniş açı + 5 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik
Batarya: 5.020 mAh 
 

Son Güncelleme: 14.03.2020 14:40
Anahtar Kelimeler:
XaomiTelefonTeknolojiRed MiNote 9 ProNote 9 Pro Max
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