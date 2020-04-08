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Yarış severler Forza Street'in Android ve İOS mobil uygulamalarını bekliyor

Forza Street, mobil uygulamalarla sokak yarışı heyecanını mobil cihazlara taşımaya hazırlanıyor.

08 Nisan 2020 Çarşamba 14:22
Yarış severler Forza Street'in Android ve İOS mobil uygulamalarını bekliyor

Microsoft ve geliştirici turn 10 Studios yeni mobil oyunları Forza Street'i Mayıs ayında  Android ve İOS cihazlar için ücretsiz olarak piyasaya çıkaracak. 5 Mayıs tarihinde Google Play ve Galaxy Store erişimi olan cihazlarla sınırlı kalacak.

Forza Street yayınlandıktan sonra ilk 1 ay içinde indirip oynayan oyuncular 2017 Ford GT, oyun içi para birimi ve kredileri içeren bir Founders Pack'i ücretsiz olarak alabilecekler. Oyunun mesaj kısmına gelecek olan ödüller, otomobil satın almak ve yükseltmek için kullanılabilecek.

Forza Street, ana Forza serisi kadar ciddi bir simülasyon olmayacak. Yine de klasik güçlü arabalardan modern spor ve retro süper arabalar gibi birçok seçenek sunuluyor. Oyuncular mobil cihazlarında hız ve adrenalin dolu sokak yarışlarına dahil olabilecekler.

Xbox Live kullanıcıları şimdiden koleksiyonlarını Windows 10'da oluşturmaya başlayabiliyorlar. Oyunda yapılan tüm ilerlemeler, yayınlandığında uygulamaya aktarılacak. Forza Street için Microsoft mağazasına buradan erişebilirsiniz. Ayrıca Android kullanıcıları, Forza Street'e ön kayıt yaptırmak için Google Play Store sayfasından ulaşılabilir.
 

Son Güncelleme: 08.04.2020 14:22
Anahtar Kelimeler:
AndroidIOSTeknolojiGameGamerOnline OyunForza Street
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