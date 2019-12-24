Yasaklanan Google hesabı için ne yapılabilir? Yasaklanan Google hesabı için itiraz formu adresi

Youtube, Android gibi sistemlerin kullanımında şart olan Google hesabı, birçok insanının kullandığı bir uygulamadır. Google, hizmet şartlarına uymayan hareketleri fark ettiği durumlarda Google hesabınıza erişiminizi engelleyebilir.

Google Hesabı Yasaklanırsa Ne Olur?

Google hesabınızın yasaklanması halinde Google ile bağlantılı olan birçok uygulamaya da ulaşamazsınız. Öneğin Gmail, Google Fotoğraflar gibi hesaplarınızla da olan bağlantınız kopmuş olur. Android market olan PlayStore’dan satın almış olduğunuz uygulamaları kaybedersiniz ve Youtube üyeliğinize de erişemezsiniz.

Yasaklanan Google Hesabı İçin Yapılması Gerekenler

Android kullananlar, uygulama indiremez, güncelleyemez aynı zamanda telefonları veri yedeklemesi yapamaz.

Google hesabınız yasaklanırsa birçok uygulamayı kullanamaz ve verilerinize erişemezsiniz. Bu yüzden verilerinize yedekleme yapmanız gerekmektedir.

Bu yasağa itiraz etmek için https://support.google.com/accounts/contact/disabled2 linke giriş yaparak itiraz formunu doldurmanız yeterli.