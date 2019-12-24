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Yasaklanan Google hesabı için ne yapılabilir? Yasaklanan Google hesabı için itiraz formu adresi

Haberimizde nerdeyse bütün insanların sahip olduğu Google hesabının yasaklanması durumunda neler yapılabileceğini anlattık. Yasaklanan Google hesabı için itiraz formu adresi de yazımızda yer alıyor.

24 Aralık 2019 Salı 17:15
Yasaklanan Google hesabı için ne yapılabilir? Yasaklanan Google hesabı için itiraz formu adresi

Youtube, Android gibi sistemlerin kullanımında şart olan Google hesabı, birçok insanının kullandığı bir uygulamadır. Google, hizmet şartlarına uymayan hareketleri  fark ettiği durumlarda Google hesabınıza erişiminizi engelleyebilir.

Google Hesabı Yasaklanırsa Ne Olur?

Google hesabınızın yasaklanması halinde Google ile bağlantılı olan birçok uygulamaya da ulaşamazsınız. Öneğin Gmail, Google Fotoğraflar gibi hesaplarınızla da olan bağlantınız kopmuş olur. Android market olan PlayStore’dan satın almış olduğunuz uygulamaları kaybedersiniz ve Youtube üyeliğinize de erişemezsiniz.

Android kullananlar, uygulama indiremez, güncelleyemez aynı zamanda telefonları veri yedeklemesi yapamaz.

Yasaklanan Google Hesabı İçin Yapılması Gerekenler

Google hesabınız yasaklanırsa birçok uygulamayı kullanamaz ve verilerinize erişemezsiniz. Bu yüzden verilerinize yedekleme yapmanız gerekmektedir.

Bu yasağa itiraz etmek için https://support.google.com/accounts/contact/disabled2 linke giriş yaparak itiraz formunu doldurmanız yeterli.

Son Güncelleme: 24.12.2019 17:15
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