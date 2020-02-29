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Yavaş internet için VPN nasıl kurulur, nereden indirilir?

İnternette herhangi bir sorun yaşandığında veya yavaşlama olduğunda insanlar VPN indirmektedir. Peki, yavaş internet için VPN nasıl kurulur, nereden indirilir? İşte, bu soruların cevapları…

29 Şubat 2020 Cumartesi 18:23
Yavaş internet için VPN nasıl kurulur, nereden indirilir?

İntenete erişimin engellenmesinden sonra arama motorlarında en çok aratılanların başında VPN gelmektedir. İntenette sıkıntı yaşayanlar ve yavaş intenetten şikayetçi olanlar VPN indirmektedir. VPN, farklı bir konumda başka bir ağdan intenete bağlanmayı sağlamaktadır. Bu uygulama sayesinde Avrupa, Asya ya da Amerika kıtalarından bağlanarak intenete kolayca giriş yapılabiliyor.

Türkiye inteneti üzerinde yapılan araştırmalarda VPN kullanım oranı açıklandı. Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 58’i normal şartlarda ülkemize hizmet vermeyen eğlence sitelerine erişim için, yüzde 50’si erişimi engellenmiş siteler için, yüzde 21’i ise intenet geçmişini devlet kurumlarından saklamak amacıyla VPN ya da Vekil Sunucu kullanıyor.

Vpn Nasıl Kurulur?

VPN, iOS ve Android uygulama marketlerinde yer almaktadır. VPN programlarını indirmenizin ardından kurulumunu yaptıktan sonra farklı bir noktadan intenete bağlanabilirsiniz.

Nasıl Kullanılır?

Cihazınıza indirdiğiniz VPN programını kurmanızın ardından bağlanmak istediğiniz bölgeyi seçin. Bu sayede Türkiye’nin veya dünyanın farklı bir noktasından intenete bağlanmış olacak ve bölgenizdeki teknik arızadan kurtulabileceksiniz. İntenet gezinme hızınız bağlandığınız noktanın hızıyla birlikte değişecektir.

Hangi Alanlarda Kullanılır?

Bazı güvenlik şirketleri güvenilmeyen ağlara bağlanırken, bağlantıyı şifreleyerek karşı ağdan gelebilecek tehlikeleri önlemektedir. VPN bağlantı türleri, güvenlik şirketleri tarafından da tercih edilen bir bağlantıdır. VPN ile bağlantınız şifreli olduğundan dolayı gönderdiğiniz ya da aldığınız tüm veriler şifrelenir. Bu şekilde kimse sizin ne yaptığınızı göremez.

 

Son Güncelleme: 29.02.2020 18:23
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