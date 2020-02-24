Yeni 2020 model Volkswagen Caddy tanıtıldı

Volkswagen 2020 model yeni Caddy’nin tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni özellikleriyle Caddy ticari araçlara yeni bir soluk getiriyor. Caddy’nin özelliklerine bakıldığında en dikkat çekici özelliklerden birisi geliştirilen bilgi eğlence sistemleri ile teknolojiye daha da yakınlaşması. 6.5 inc ve 10 inc arasında değişen ekranları barındırıyor. Yeni Caddy’de rüzgar direnç kat sayısında düşüş söz konusu. 0.33 Cd olan değer yeni Caddy’de 0.30 Cd.

Alaşımlı jantlar 18 inçe kadar ve 1.4 mm cam tavanı da bünyesinde barındırıyor. En önemli özelliklerden birisi olarak ise bir ilk olarak Travel Assist özelliği yer alıyor. Öte yandan Caddy 75-122 HP aralığında TDI motorlar ve 116 HP benzinli motor seçeneklerini de sunacak.

Anahtarsız kullanımı ile Caddy birçok ekstra model ile sevenleri ile buluşacak. Orijinal Caddy’nin yanı sıra Caddy Life, Caddy Style, Caddy Maxi gibi model seçenekleri de bulunacak.