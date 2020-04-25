Yeni bir gezegen bulundu Atmosfer sıcaklığı metali eritebilir.

New Atlas Dergisi’nin haberine göre, Bern Üniversitesi, Danimarka Teknik Üniversitesi, Cenevre Gözlemevi ve Yale Üniversitesinden oluşan uluslararası araştırmacılar grubu, dünyaya 456 ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu farkettikleri ve atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran bir öte gezegen keşfetti.
Jüpiter gezegenin yaklaşık iki katı büyüklüğünde olan Mascara -2 b gaz devi “Hot Jüpiter” olarak da adlandırılıyor. Mascara-2 b’nin keşfinin öte gezegenlerin yapısını öğrenmeye yardımcı olması ve onların atmosferik döngülerinin modellerini açığa çıkarması bekleniyor.
Keşfe ilişkin bulgular Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlanacak.