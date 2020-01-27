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Yeni Peugeot 2008 SUV teknik özellikleri

SUV piyasasının lider konumundaki firması yeni Peugeout 2008 SUV teknik özellikleri belli oldu. İşte Peugeout'un yeni SUV aracı ve firmanın satış planlaalarına ilişkin detaylar.

27 Ocak 2020 Pazartesi 23:36
Yeni Peugeot 2008 SUV teknik özellikleri

B-SUV segmentinin yeni otomobili Peugeot 2008, 29 Ocak günü satışa çıkacak. Yılın son çeyreğinde yeni 208 modeli tüketicilerle buluşacak ve otomobilin tanıtımı İstanbul, Kemer Country Orman Evi’nde yapıldı. Bir önceki nesli dünya genelinde 1.2 milyon satışı yapılan Peugeot SUV 2008 modeli güçlü ve iddialı tasarımıyla tüketicilerin beğenisine sunulmaya hazırlanıyor.

Moden otomobil teknolojilerindeki gereksinimleri içeriğinde bulunduran SUV 2008, Peugeot’un sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimini içeriğinde bulundurmaktayken, yeni nesil Peugeot i-Cockpit 3D farkı da bulundurulacak.

Pazarın en iddialı ürünleri arasına girmeye hazırlanan SUV 2008, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle kullanıma sunulacak. Aracın fiyatıysa, satışa sunulduğunda belli olacak. Yılın son çeyreğinde 208, tüketicilerle bir araya gelecek.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç yapmış olduğu son konuşmada 2018 yılının otomotiv sektörü için zorlu geçtiğini konuşarak, pazarda yaşanan olumsuzluklara karşın iyimserliklerini koruduklarını ve isabetli bir planlama yapıldığını dile getirdi. Gösterilen performansla Pazar payının bir önceki yıla oranla 1.2 puan artış gösterdiğini anlatan Anaç, etkin planlama ve yenilenen ürün gamının söz konusu başarıdaki en önemli rolü oynayan faktör olduğunu kaydetti.

700 bin Pazar talebine yanıt verecek planlama yaptık

2020 yılında pazarın toplam 600 bin olacağını ön gördüklerini fakat 700 binlik Pazar talebine yanıt verecek planlama yaptıklarını konuşan Anaç; müşteri deneyimi, bayı ağının gelişmesi, strateji ürün planlama ve operasyonel mükemelliyetin bu yıl da en önemli konular olduğunu anlattı.

Peugeot Türkiye, 2019 yılında bir önceki yıla nazaran yüzde 22.8 oranında daralarak Türkiye’de 479 bin 60 adet satış yaptı. 2019 yılında 23 bin 57’si binek 5 bin 804’ü hafif ticari olmak suretiyle 28 bin 861 araç satışı yapılarak yüzde 6 Pazar payı elde edilmiş oldu.

Binek araç satış sıralamasında üç basamak yükselme başarısı gösteren Peugeot, 11 bin 263 adet SUV 3008 satışıyla C-SUV segmentinde liderliği yakaladı; 2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan ve sürüş deneyimiyle kullanıcı beğenisini kazanan Peugeot, SUV ailesi de 14 bin 152 satışla 2019 yılında SUV segmentinin lideri olmayı başardı.

 

Son Güncelleme: 27.01.2020 23:36
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